Clima de romance

Belo volta a Vitória com espetáculo romântico e nova proposta sonora

Projeto "Belo In Concert" traz repertório romântico e versões inéditas em um espetáculo com foco em interpretação, memória afetiva e sofisticação sonora

Publicado em 2 de junho de 2025 às 10:00

O cantor também inclui no roteiro interpretações de músicas que marcaram sua formação musical Crédito: Globo / Maurício Fidalgo

O cantor Belo se apresenta em Vitória no dia 6 de junho com o show “Belo In Concert”, que será realizado no Espaço Patrick Ribeiro. O projeto propõe uma nova leitura da carreira do artista, um dos nomes mais populares da música romântica brasileira, com uma proposta mais intimista e voltada para a escuta atenta.>

O espetáculo aposta em uma estética refinada e privilegia ambientes que valorizem a qualidade sonora e o conforto do público. Com direção musical focada em arranjos exclusivos, iluminação cênica e ambientação cuidadosamente pensada, o show busca criar uma atmosfera envolvente, conectando o público às emoções presentes nas canções.>

O cantor também inclui no roteiro interpretações de músicas que marcaram sua formação musical Crédito: Globo/Fábio Rocha

O repertório transita entre sucessos da carreira solo de Belo, como Perfume e Tua Boca, e clássicos do período à frente do grupo Soweto, como Desafio e Reinventar. O cantor também inclui no roteiro interpretações de músicas que marcaram sua formação musical, homenageando nomes como Djavan, Fábio Jr., Roupa Nova e Zé Augusto.>

Com duração aproximada de duas horas, o “Belo In Concert” tem como proposta proporcionar uma experiência que vai além do entretenimento, valorizando a memória afetiva e a entrega emocional do artista em cena.>

>

Serviço

BELO IN CONCERT – VITÓRIA

Data: 6 de junho de 2025 (sexta-feira)

6 de junho de 2025 (sexta-feira) Abertura do local: 20h30

20h30 Início do show: 21h30

21h30 Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória

Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória (ES)

Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n – Goiabeiras, Vitória (ES) Classificação indicativa: 16 anos (Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal) >

Este vídeo pode te interessar