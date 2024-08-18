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Carnaval fora de época

Veja como foi o 2° dia de Vital com Xanddy Harmonia e Durval Lelys

Sábado (17) foi a noite de encerramento da edição que comemora 30 anos. Evento ocorreu no Sambão do Povo, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Agosto de 2024 às 14:19

Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória
Durval Lelys sobre o Vital: "Sigo até hoje apaixonado por essa festa tão linda, que seguirá por muitos anos" Crédito: Monique Janutt
O Vital 2024 encerrou a edição de 30 anos no último sábado (17) com shows de Tomate, Xanddy Harmonia e Durval Lelys, que fizeram os foliões se emocionarem e tirarem o pé do chão do início ao fim.
A carnaval fora de época começou na noite de sexta e contou ainda com Bell Marques e Leo Santana animando o Bloco Vital, além de É o Tchan, Psirico e Mari Antunes.
"Foi uma grande edição do Vital. Muita alegria e festa com capixabas e turistas se divertindo ao som das maiores bandas da Bahia. Uma festa inesquecível que entrou para a história da cidade. Estamos na contagem regressiva para o Vital 2025", disse Pablo Pacheco, que divide a organização do evento com Giulia Mossallem e Lilian Moussallem, garantindo que o Vital do ano que vem já começou a ser pensado.
Enquanto ele não chega, a festa deste ano contou com uma média de mais de 20 mil pessoas por dia se divertindo no Sambão do Povo, em Vitória.
Durval Lelys, que esteve desde a primeira edição, quando ainda se chamava Lavagem do Triângulo, lembrou o clima de alegria que invade as ruas de Vitória desde o primeiro evento, ainda na Praia do Canto. "Depois, foi para Camburi e trouxe muitos nomes do axé. Sigo até hoje apaixonado por esta festa tão linda, que seguirá por muitos anos", disse o artista.
Xanddy Harmonia agitou o público na noite de encerramento do Vital 2024
Xanddy Harmonia agitou o público na noite de encerramento do Vital 2024 Crédito: Monique Janutt
Quem também lembra de suas participações com carinho é Xanddy, o segundo a se apresentar na noite de encerramento. "O Vital e tantas outras micaretas a gente trata com o maior carinho. O Harmonia aconteceu depois que o Vital já era Vital. Todas às vezes que passei por aqui, eu senti esse impulso dos capixabas. É uma alegria estar aqui até hoje comemorando os 30 anos do Vital. Respeito máximo a todos que fazem este evento acontecer de forma tão majestosa. Enquanto Deus me der vida e o povo do ES quiser, eu estou dentro do Vital", disse Xanddy, antes de fazer os foliões requebrarem com tudo.
Fechando a noite, Tomate colocou todo mundo para dançar até o amanhecer. "Fizemos uma entrega incrível. Posso dizer que foi a melhor edição de todos os tempos. O evento foi entregue redondinho, com artistas e foliões satisfeitos. Apesar do cansaço, saímos com um sorriso no rosto e certos que o Vital é a festa dos capixabas e seguirá por muitos anos", declarou Lilian Moussallem.

CAMAROTES

A folia foi além do Bloco Vital. Os camarotes estavam cheios de gente animada por atrações que fizeram parte desta edição. Felipe Pezzoni abriu o camarote Na Vista levando toda a energia positiva das músicas da Banda Eva.
Na sequência, a Timbalada levou toda sua energia para o espaço mais disputado do Vital 2024. Inclusive, a banda teve um encontro rápido com Durval durante sua passagem no Bloco Vital. Juntos, eles cantaram "Eva". "Olha, amo vocês", disse Durval, ao puxar Tuk Tuk em homenagem à banda, na sequência.
"Que festa linda! Foi demais! Até a próxima, timbaleiros", descreveu Deny ao fim da apresentação. Mas a banda ainda ficou para prestigiar o show de Xanddy, que reverenciou os colegas de trabalho. A noite no espaço foi encerrada com SubaCrew.

Veja cliques do segundo dia do Vital 2024

Quem também esteve animando o Vital foi Carla Cristina. A cantora foi a principal atração do camarote Fervô, que teve ingressos esgotados. Com sucessos do carnaval, como "Xibom Bombom" e "Bota Pra Ferver", Carla levou muito axé para os presentes no espaço, que depois foi animado por Karol Figueiredo.
O Pega no Cavaco/Muvuka teve a presença de Parangolé e Di Propósito, que fizeram todo mundo dançar o pagodão baiano e o de Brasília. As atrações transformaram o espaço numa verdadeira roda com todos sambando.
Tony Sales fez um show à parte, com muita energia e dança em cima do palco. "Foi barril!", descreveu o cantor sobre a apresentação que foi bastante elogiada pelos presentes no espaço.
Com informações de Anny Freire, da assessoria de imprensa do Vital

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