Dia Nacional do Café: 4 cafeterias charmosas para conhecer no ES

De Vitória ao Caparaó, roteiro do HZ inclui belos cenários para provar cafés de alta qualidade produzidos no Espírito Santo

Publicado em 24 de maio de 2025 às 08:00

Jardins com mesas ao ar livre, lavandário, mirante com vista para as montanhas e cantinhos aconchegantes à beira-mar dividem a cena com cafés de alta qualidade em um roteiro imperdível no Espírito Santo, estado que se destaca entre os maiores produtores do grão no Brasil. >

Para comemorar o Dia Nacional do Café, neste sábado, 24 de maio, HZ reuniu endereços que vale a pena visitar em Guarapari, Vitória e no bucólico distrito de Pedra Menina, no Caparaó capixaba, região onde são produzidos cafés com reconhecimento nacional e internacional. Confira!>

Aconchego nas montanhas de Guarapari

No distrito de Buenos Aires, em Guarapari, a Rota da Ferradura vem se destacando como destino turístico, e um dos seus endereços gastronômicos mais procurados é o café e bistrô Bosque das Pedras, aberto em 2020 pelo casal mineiro Luiz Caetano e Mônica Lopes. >

O Bolinho das Montanhas, criado por eles, conquista a clientela com uma combinação de massa de berinjela, linguiça calabresa, queijo muçarela e farinha panko. Também fazem sucesso por lá o risoto de pato e o ravióli de brie com damasco. >

Massas e risotos compõem o menu do bistrô, aberto em 2020 Crédito: Instagram @bosquedaspedras

No serviço de café, são usados grãos arábica de Venda Nova e do Caparaó, com métodos V60 (coado), prensa francesa e espresso. Para acompanhar os goles, a casa oferece tortas doces e sobremesas, finalizadas na hora de ir para a mesa. >

Excepcionalmente neste sábado (24), o espaço estará fechado para a realização de um evento particular, retornando para atendimento normal no domingo. >

Refúgio urbano cercado de natureza

A cafeteria do espaço A Chakra é um pequeno refúgio urbano cercado por natureza no bairro Santa Lúcia, em Vitória. O charme da arquitetura inspirada em Bali, na Indonésia, é um dos atrativos do lugar, que tem deque coberto e jardins com mesas ao ar livre.

Shakshuka com ovos pochê, tostada de homus com cogumelos grelhados no missô e tartar de salmão com coalhada seca estão entre os destaques do menu, que será renovado em breve. Além do café especial coado, acompanhado por brigadeirinho de colher de capim-cidreira, há bebidas como cappuccino, chocolate quente e chás e cafés gelados.>

Toasts e minibolos estão entre as pedidas no local Crédito: Instagram @cafe.chakra

No almoço, os pratos executivos são inspirados nos sete chacras do yoga. Além da cafeteria, que é pet friendly, o espaço A Chakra abriga ateliê de cerâmica, estúdio de yoga e um centro de terapias como acupuntura e massagem relaxante. >

Vista para o mar com pés na areia

Na Orla da Curva da Jurema, um dos locais mais disputados para tomar café com vista para o mar é o Clericot, que dispõe de ambientes climatizados e ao ar livre - um deles ao estilo pé na areia, com cadeiras de praia e ombrelones.>

Além do cardápio autoral que contempla do café da manhã ao jantar, a cafeteria serve almoço executivo, sempre de segunda a sexta, das 12h às 15h. Nesse menu, há opções como parmegiana, moqueca capixaba e espaguete com molho pesto e lagosta confit. >

Cafeteria abre todos os dias e fica na Curva da Jurema Crédito: Instagram @clericocafe

Pela manhã, uma pedida é o café completo que inclui ovos mexidos, croissant recheado com queijo morbier, farofa de bacon e saladinha de frutas acompanhada por granola, mel e iogurte natural. Para beber, a opção é café do Caparaó coado ou espresso.>

Outro destaque é a programação musical com apresentações ao vivo, que às quartas se dedica ao samba e à bossa nova e às quintas contempla o jazz. Nas sextas e sábados, a trilha sonora é a música popular brasileira. >

Lavandário e mirantes no Caparaó

Na região do Caparaó, onde são produzidos alguns dos cafés mais premiados do Espírito Santo, a cafeteria e confeitaria Villa Januária é lugar certo para quem busca aconchego e belas paisagens. >

Mirante permite contemplar as montanhas da região Crédito: Instagram @villajanuaria

Localizada no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, a casa serve desde café da manhã até lanche da tarde. O ambiente é cercado de natureza e tem como atrativos lavandário (visitação a R$ 10 por pessoa) e mirantes com vista para o Vale do Paraíso. >

Para acompanhar os cafés especiais, extraídos por meio de métodos como V60, prensa francesa e cafeteira italiana, destacam-se os bolos e tortas doces produzidos no local. >

Para mais informações:

BOSQUE DAS PEDRAS BISTRÔ & CAFÉ - Funcionamento de quinta a domingo, das 11h30 às 18h. Avenida Artur Arpini/Rota da Ferradura, Km 3,5, Buenos Aires, Guarapari. Contato: Instagram @bosquedaspedras.

CHAKRA CAFÉ - Funcionamento: segunda e terça, das 15h às 19h; de quarta a sábado, das 11h30 às 19h. Rua Olímpio Lírio, 771, Santa Lúcia, Vitória. Contato: (27) 99910-8108 e Instagram @cafe.chakra.

CLERICOT CAFÉ - Funcionamento: de domingo a terça, das 7h às 22h; de quarta a sábado, das 7h à meia-noite. Av. José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. Contato: (27) 99299-5918 e Instagram @clericotcafe.

VILLA JANUÁRIA - Funcionamento sábado, das 8h às 18h; domingo, das 8h às 17h; feriados, das 8h às 18h. Pedra Menina, Dores do Rio Preto (Caparaó Capixaba). Contato: Instagram @villajanuaria.>

