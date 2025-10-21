Fim de semana

Festival de culinária japonesa chega à 60ª edição em Vitória

Evento realizado pela Associação Nikkei de Vitória (ANV) já é tradição no bairro Mata da Praia, com pratos típicos e dança folclórica

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:51

Os tíquetes para consumo de pratos típicos, como gyoza, já estão à venda Crédito: Acervo/Associação Nikkei de Vitória

Se você é fã de comida japonesa, do sushi ao yakisoba, aqui vai uma dica para este fim de semana: vem aí a 60ª edição do Festival de Culinária Japonesa da Associação Nikkei de Vitória (ANV). O evento, já tradicional no calendário da Capital, acontece neste sábado (25), das 18h às 22h, na sede da instituição, no bairro Mata da Praia.

A programação inclui comidas típicas preparadas na hora, como yakisoba, gyoza, sushi, tempura e karaage, e diversas atrações culturais, como taiko (tambor japonês), Bon-odori (dança folclórica) e exposição de fanarts - artes criadas por fãs com base em obras populares de ficção, como animes e mangás.

A entrada do festival é gratuita, e o acesso se dá pelo estacionamento do Parque Pedra da Cebola.

O yakisoba é um dos destaques do evento Crédito: Acervo/Associação Nikkei de Vitória

Produzidas em quantidade limitada, as comidas típicas podem ser compradas com antecedência a preços que variam de R$ 8 (conserva de repolho picante) a R$ 50 (sushi misto/seis peças). A venda de tíquetes para consumo dos pratos e bebidas já está aberta, e segue até 24/10 (sexta), no site da Associação Nikkei. Em cada edição do festival, os itens costumam esgotar rapidamente.

De manju a onigiri

Entre as novidades do cardápio estão doces como ichigo cake (bolo de morango com massa leve e fofinha), manju (doce feito no vapor recheado com pasta de feijão azuki) e choux-cream de baunilha. Na parte salgada, destacam-se também o onigirazu (sanduíche de arroz) e o onigiri de atum.

O Festival de Culinária Japonesa é realizado desde a década de 1980, quando imigrantes do Japão chegaram a Vitória.

Pratos servidos no festival 1 de 4

60º FESTIVAL DE CULINÁRIA JAPONESA DA ASSOCIAÇÃO NIKKEI DE VITÓRIA

Quando: 25 de outubro de 2025 (sábado), das 18h às 22h

Onde: na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória. Acesso pelo Parque Pedra da Cebola

Entrada gratuita

Venda antecipada de tíquetes para consumir comidas e bebidas: até 24/10 pelo site www.anv.org.br

Mais informações: (27) 99854-5762 e @associacaonikkeivitoria.



