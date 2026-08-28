Na confiança: caminhoneiro do ES deixa estradas e abre banca de pães sem atendente

Uma banca de pães e outros produtos artesanais, sem atendente e baseada na confiança dos clientes, tem chamado a atenção dos moradores de Montanha, no Norte do Espírito Santo. A iniciativa é de Telmo Miranda, de 53 anos, que depois de 30 anos nas estradas decidiu mudar a rotina para ficar mais perto da família.





Ex-caminhoneiro de longas viagens, Telmo passou a trabalhar como motorista do Samu e encontrou na banca uma forma de complementar a renda. A ideia, curiosamente, surgiu durante os anos em que percorreu diferentes regiões do Brasil.





Ao longo das viagens, ele conheceu bancas instaladas às margens das rodovias que funcionavam sem atendente. Os clientes escolhiam os produtos e deixavam o dinheiro no local. A experiência ficou na memória e, depois de deixar as estradas, Telmo decidiu adaptar o modelo para a cidade onde mora.





A banca funciona em uma praça no Centro de Montanha e foi montada pela primeira vez no último sábado (22), de forma experimental. O resultado superou as expectativas.

"Fiz um teste no sábado passado, de forma bem simples, e bombou. Deu super certo e o dinheiro estava todo lá", contou.





No mesmo dia, Telmo publicou nas redes sociais um vídeo mostrando a estrutura. A gravação viralizou e já ultrapassou 102 mil visualizações. Como todos os produtos foram vendidos, ele decidiu continuar com o projeto.