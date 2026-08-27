ES sobe duas posições e volta ao top 5 dos Estados mais competitivos

Na série histórica do ranking, que chegou à 15ª edição, o Espírito Santo repete, em 2026, a colocação alcançada em 2020 e 2021. Esse é o melhor resultado do Estado, que, dentro dos pilares usados na avaliação do estudo, ficou em 1º lugar em Solidez Fiscal, além de 2º em Infraestrutura e em 4º Eficiência da Máquina Pública.





A análise realizada em 2026 pelo Centro de Liderança Pública (CLP) foi feita a partir de 100 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos Estados brasileiros. Só o pilar de Solidez Fiscal, por exemplo, reúne nove indicadores, e o Espírito Santo ficou em 1º lugar em três deles, e em 2º em outros dois.





Para o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, o resultado confirma uma política de responsabilidade fiscal que se traduz diretamente em benefícios para a população, construindo ao longo dos anos uma gestão também baseada em planejamento e equilíbrio das contas públicas.