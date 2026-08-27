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Cachê de R$850 mil

Após foto com Nikolas Ferreira, Ana Castela fará show com cachê pago por emenda do PL

Cantora receberá R$ 850 mil para se apresentar em evento de São Fidelis, no interior do Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 10:14

A cantora Ana Castela e o deputado federal Nikolas Ferreira, do PL, na Festa do Peão de Barretos
A cantora Ana Castela e o deputado federal Nikolas Ferreira, do PL, na Festa do Peão de Barretos Reprodução/Instagram @anacastelacantora
A cantora Ana Castela fará um show com cachê de R$ 850 mil pagos com dinheiro de emenda parlamentar destinada pela deputada federal Dani Cunha, do Partido Liberal, o PL, nesta quinta-feira (27). Ela se apresenta na cidade de São Fidélis, no Rio de Janeiro, comandada pelo prefeito José William, também do PL.
A apresentação acontece dias após a cantora fazer com os dedos o número 22, do candidato a presidente Flávio Bolsonaro, em foto ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira, ambos do PL. Eles foram clicados durante a Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, que começou na semana passada e vai até o próximo dia 30.
Em contato com a reportagem, Dani Cunha disse que um deputado "destina a emenda ao município e o prefeito decide fazer o que quiser com ela". "Destinei uma emenda na categoria do turismo, pois foi o que meu partido liberou. Escolhi o município e ele recebeu a emenda. O que o prefeito faz com a emenda é de sua descrição."
A Prefeitura de São Fidélis, procurada por email, e a assessoria de Ana Castela, contatada por mensagem e telefone nesta tarde, não responderam à reportagem até a publicação deste texto.
A apresentação da artista, um dos grandes nomes da música sertaneja atualmente, acontece na Festa de São Fidélis, o santo padroeiro da cidade com cerca de 39 mil habitantes, segundo o IBGE. A prefeitura estima receber um "pico de até 4.000 pessoas no dia do show principal", o de Castela, no evento.
A emenda foi destinada à cidade fluminense por Dani Cunha via Comissão de Turismo. O valor total de recursos federais repassados foi de R$ 1 milhão.
Dani é filha de Eduardo Cunha, do Republicanos, suspeito de participar da destinação do dinheiro das emendas mesmo sem ter mandato eletivo no Congresso Nacional. No último domingo (23), o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou emendas cuja indicação tenha tido interferência de pessoas sem mandato.
No mês passado, o ministro determinou o bloqueio de R$ 6,15 milhões em bens do ex-presidente da Câmara. É o mesmo valor que a Polícia Federal afirma terem sido repassados por ele a prefeituras por meio de emendas parlamentares de comissão.
Em 2022, ano da última eleição presidencial, Ana Castela disse que não se posicionava publicamente. "Não me importo se é Lula ou Bolsonaro. Quem quiser votar em um ou votar no outro é problema da pessoa. Eu quero me divertir", ela afirmou na ocasião, quando tinha 18 anos.
Ana Castela lançou em maio seu disco mais recente, "Fire Arena". Ela é uma das representantes do agronejo, ramificação do sertanejo com letras que retratam o agronegócio e, em especial no caso dela, faz uma aproximação do funk, da música pop e até do reggaeton.

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