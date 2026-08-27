Letícia Sabatella reencontra cão após decisão da Justiça do Rio; veja vídeo

A atriz Letícia Sabatella, 55, mostrou nesta quarta-feira (26) o reencontro dela e do marido, o ator Daniel Dantas, 72, com Bertoldo, cachorro que teria sido colocado para adoção indevidamente por uma clínica veterinária.

Após uma disputa judicial, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a busca e a apreensão do cão caso ele não fosse devolvido voluntariamente pela nova tutora.

"Bertoldo está de volta! Uma Odisseia! Um alívio respirar depois do abismo de dor que passamos", ela escreveu na legenda de um vídeo que mostra o animal brincando com o casal e com Bebê, o outro cão da família.

Sabatella fez um agradecimento às advogadas que a defenderam e às veterinárias que cuidam de Bertoldo. Segundo a atriz, o cão está com dermatite e otite, mas já foi medicado, come bastante e demonstra felicidade.

"Agora, a paz!", completou.

Sabatella afirmou no processo judicial que Bertoldo e Bebê foram resgatados em 2021 em uma ninhada de animais abandonados. No começo de 2025, devido a um tratamento médico de Daniel Dantas, ela deixou os dois temporariamente em uma clínica veterinária, que os teria colocado para adoção, sem autorização, por meio de uma ong.

Ao longo do processo, Bebê foi devolvido após um acordo do novo tutor com a atriz. Já a nova tutora de Bertoldo alegou que a adoção ocorreu de boa-fé, por meio de um abrigo formal, após o cumprimento de todos os trâmites necessários.

Segundo ela, a adaptação do animal à família foi rápida. "O cão se deu muito bem com a minha filhinha", disse no processo, defendendo o direito de permanecer com o animal.

Na ação, ela disse que o cachorro estava em um estado deplorável quando foi adotado, o que foi negado por Sabatella. Os responsáveis pela ong declararam que os animais estavam abandonados desde 2022, sem contato ou visitas da atriz.