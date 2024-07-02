Gilvan da Federal X Marcos do Val: do ringue às urnas

Gilvan da Federal e Marcos do Val Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara/Agência Senado

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que o senador Marcos do Val (Podemos) e o deputado federal Gilvan da Federal (PL) protagonizaram, nos últimos dias, cenas e discursos, no mínimo, inusitados. Os dois integrantes da bancada federal do Espírito Santo bateram boca no Congresso Nacional e chegaram a trocar empurrões no Aeroporto de Vitória. Por fim, o deputado desafiou o senador para lutar num ringue, "no boxe, no MMA, no vale-tudo". A comentarista traz o contexto:

A briga, entretanto, é muito mais metafórica que literal. Partidos e políticos mobilizam-se para a eleição de 2024, que é municipal, já de olho no pleito de 2026. Daqui a dois anos vão estar em jogo duas cadeiras no Senado, hoje ocupadas por Fabiano Contarato (PT) e Do Val. Gilvan está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados, com atuação calcada no bolsonarismo radical. Em 2026, quer ser eleito senador. Do Val pode tentar a reeleição e o eleitorado dele também é bolsonarista. Assim, o deputado federal e o senador disputam o mesmo nicho. As recentes trocas de farpas refletem isso.

Nos bastidores, já se especulava que Gilvan seria a aposta do PL-ES para o Senado em 2026. Isso foi explicitado no último dia 27, no evento de lançamento de Coronel Ramalho (PL) a prefeito de Vila Velha. Ouça a conversa completa!