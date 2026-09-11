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Eleições 2026

Lula tem 46% no segundo turno contra 44% de Flávio Bolsonaro, diz Datafolha

No primeiro turno, Lula, que tinha 38% no levantamento anterior, oscilou positivamente para 39%; já Flávio saiu de 33% para 35%

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 19:44

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

11 set 2026 às 19:44

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados em um eventual segundo turno na disputa pela Presidência da República, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11). O petista tem 46% das intenções de voto, contra 44% do candidato do PL. Brancos e nulos somam 8% e indecisos, 1%.

Na rodada anterior, divulgada há uma semana, o placar era o mesmo: Lula tinha 46% e Flávio, 44%.

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em pesquisa Ricardo Stuckert/PR e Agência Senado

O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, 95%.

O levantamento, contratado pelo jornal Folha de S. Paulo e pelo grupo Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01833/2026.

Empate técnico no 1º turno

O empate também se repete no cenário estimulado do primeiro turno. Lula, que tinha 38% no levantamento anterior, oscilou positivamente para 39%. Já Flávio saiu de 33% para 35%.

Augusto Cury (Avante) oscilou negativamente, de 8% para 6%. Ronaldo Caiado (PSD) marcou 4%, Renan Santos (Missão), 3%, e Romeu Zema (Novo), 2%.

Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) pontuaram 1%. Brancos e nulos são 6% e indecisos, 4%.

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