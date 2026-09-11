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  • Fernanda Montenegro e Antonio Fagundes denunciam uso de imagens em anúncio falso de remédio para Alzheimer: ''Criminoso'
Saúde Mental

Fernanda Montenegro e Antonio Fagundes denunciam uso de imagens em anúncio falso de remédio para Alzheimer: ''Criminoso'

Atores dizem que nunca autorizaram associação aos produtos, que apenas controlam sintomas ou retardando avanço da doença
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 16:41

O ator Antonio Fagundes e a atriz Fernanda Montenegro em evento de lançamento do romance 'A Glória e seu Cortejo de Horrores', da atriz Fernanda Torres, no Teatro Oficina, em São Paulo
O ator Antonio Fagundes e a atriz Fernanda Montenegro em evento de lançamento do romance 'A Glória e seu Cortejo de Horrores', da atriz Fernanda Torres, no Teatro Oficina, em São Paulo Zanone Fraissat

Fernanda Montenegro e Antonio Fagundes denunciaram o uso não autorizado de suas imagens em anúncios de medicamentos para Alzheimer, incluindo uma propaganda que prometia benefícios e até a cura da doença.


Em vídeo publicado nesta quinta-feira (10) no Instagram, os dois artistas classificaram os anúncios como falsos e criminosos. Eles alertaram o público para o risco de ser enganado por propagandas que podem influenciar decisões relacionadas à saúde.


"Quero denunciar e protestar o uso agressivo, ofensivo da minha pessoa, usada como locutora e usuária de um tipo de remédio indicado até por um médico", disse Fernanda. Segundo a atriz, o anúncio atribuía ao produto efeitos que iam além do alívio de sintomas e prometia, de forma enganosa, a cura da doença.


"Esse remédio, milagrosamente, não só alivia o desassossego físico dos idosos, como principalmente até cura os que têm Alzheimer. Esse falso anúncio é um ato criminoso", afirmou.

Antonio Fagundes também relatou o uso de sua imagem para a venda de medicamentos e disse que não autorizou a associação de seu nome aos produtos.

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