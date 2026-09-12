Entrar cedo na menopausa pode afetar envelhecimento do cérebro, indica estudo





O principal achado apareceu nas chamadas hiperintensidades da substância branca, pequenas áreas que ficam mais claras em exames de ressonância magnética. Entre as mulheres que passaram pela menopausa espontânea - quando ocorre naturalmente, e não é provocada por tratamentos ou procedimentos cirúrgicos-, uma diferença de cinco anos na idade em que ela ocorreu é associada a cerca de 15% mais volume dessas alterações ao longo de uma década.