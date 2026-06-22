O fim das ondas de calor? Novo remédio não hormonal para menopausa é aprovado

Em todo o Brasil mulheres relatam noites interrompidas, calor repentino, suor intenso e a sensação de perder o controle do próprio corpo durante o climatério. Entre promessas naturais, fórmulas manipuladas e conselhos sem base, cresce a busca por alívio rápido.





Para amenizar os sintomas das mulheres na menopausa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o fezolinetanto, uma terapia não hormonal para o tratamento de sintomas vasomotores moderados a intensos (SVM) associados à menopausa. Com o nome comercial de Veoza, da Astellas Farma, a aprovação é baseada nos resultados do programa Bright Sky, que incluiu três ensaios clínicos de Fase 3 que inscreveram coletivamente mais de 3.000 indivíduos na Europa, EUA e Canadá.





Os sintomas vasomotores, também conhecidos como ondas de calor e suores noturnos, são comuns nessa fase da vida. Antes da menopausa, há um equilíbrio entre os estrogênios (hormônios produzidos pelos ovários da mulher) e a neurocinina B (NKB), uma substância química do cérebro. Essa estabilidade regula o centro de controle de temperatura do corpo localizado em uma área específica do cérebro. À medida que o corpo passa pela menopausa, os estrogênios diminuem e esse equilíbrio é interrompido. Essa desarmonia pode levar às ondas de calor e aos suores noturnos.





Além da perda de qualidade de vida, quando não tratados, as ondas de calor e suores noturnos podem aumentar o risco cardiovascular e de doenças neurodegenerativas, como a demência, reforçando a necessidade de ampliar o acesso a terapias eficazes para essa fase.





“Fezolinetanto redefine a forma como os sintomas da menopausa são compreendidos e tratados. Tradicionalmente associados apenas à queda dos níveis de estrogênio, esses sintomas passam agora a ser abordados por meio de um mecanismo de ação inovador, diretamente ancorado na biologia das ondas de calor. Essa abordagem amplia as possibilidades terapêuticas e inaugura um novo capítulo no cuidado com a saúde da mulher, ao oferecer uma opção não hormonal, que expande as alternativas de tratamento para quem necessita, conta a médica ginecologista Thaís Ushikusa, da Astellas Farma Brasil. "A aprovação do fezolinetanto é muito esperada pelas mulheres quanto por médicos que tratam as ondas de calor e suores noturnos moderados a intensos durante a menopausa”.