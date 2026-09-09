Cachorro-quente também pode ganhar versões mais saudáveis: veja 3 receitas para o lanche da tarde

Celebrado em 9 de setembro, o Dia do Cachorro-quente homenageia um dos clássicos da comida de rua, conhecido pela variedade de sabores e combinações. Há versões para diferentes paladares, desde o tradicional norte-americano, com salsicha, ketchup e mostarda, até adaptações brasileiras, como o paulista, com purê de batata, e o carioca, que pode levar ovo de codorna. Para quem busca uma alimentação mais equilibrada, também é possível reinventar o lanche com ingredientes nutritivos e combinações mais leves, sem abrir mão do sabor.