IPCA em agosto cai 0,32% e tem maior deflação desde 2022, puxada por queda na conta de luz

Ele afirmou que, em agosto, é comum haver queda de preços influenciada por alimentação, que frequentemente registra variações negativas neste período do ano. Desta vez, no entanto, o resultado foi determinado sobretudo pela energia elétrica, devido ao bônus de Itaipu.





O bônus é uma espécie de crédito que considera a conta de comercialização de energia da usina hidrelétrica. Os descontos foram aplicados nas faturas emitidas entre 1º e 31 de agosto.





Gonçalves ressaltou que a energia elétrica, sozinha, respondeu por um impacto de -0,33 ponto porcentual no IPCA. O peso, segundo ele, chegou a ser maior do que a própria variação do índice cheio, enquanto os demais itens, em geral, compensaram com altas.





A energia elétrica residencial recuou 7,63% no mês. Em agosto, permanecia em vigor a bandeira tarifária amarela, que adiciona R$ 1,885 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos.





Sem a energia elétrica, o IPCA teria ficado praticamente estável, com avanço de 0,01% na comparação mensal, conforme o técnico. Ao desconsiderar também Alimentação, grupo que teve queda de 0,34%, o índice passaria a uma alta de 0,11% no mês.