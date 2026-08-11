Inflação é a menor para julho em quatro anos e fica abaixo do teto da meta

O grupo alimentação e bebidas teve queda de preços em julho pelo segundo mês consecutivo (-0,67%). O impacto no IPCA foi de -0,14 ponto percentual.





Essa foi a principal contribuição para baixo entre os nove grupos pesquisados. Vestuário (-0,66%) e educação (-0,03%) também tiveram queda em julho.





A redução de alimentação e bebidas refletiu a baixa da alimentação no domicílio (-1,14%). O gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, associou a trégua a uma oferta maior de produtos in natura nesta época do ano. Trata-se de um efeito sazonal.





As principais quedas foram do tomate (-29,09%), da batata-inglesa (-19,59%), da cenoura (-14,41%) e do café moído (-2,45%). Do lado das altas, o IBGE destacou o leite longa vida (2,47%) e as frutas (1,20%).





A alimentação fora do domicílio, em locais como bares e restaurantes, voltou a subir. Acelerou de 0,15% em junho para 0,55% em julho.





Segundo Gonçalves, a alta pode refletir uma pressão de demanda no período de férias, além da alta de custos de operação, como o da energia elétrica.