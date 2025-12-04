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Segurança em Foco

Golpes de estelionato amoroso se aperfeiçoam; saiba como não cair!

Ouça entrevista com o delegado Ícaro Olímpio, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos

Publicado em 04 de Dezembro de 2025 às 10:09

Publicado em 

04 dez 2025 às 10:09
Coração partido, separação, golpe do amor, estelionato sentimental
Coração partido Crédito: Pexels
Imagina você se envolver emocionalmente pela internet com uma pessoa que se diz do Oriente Médio, que diz ter um alto padrão de vida, fazendo promessas, mas que depois acaba te fazendo vítima de um golpe? É o que acontece com algumas mulheres no Brasil: o "Golpe do Habibi", um tipo de estelionato amoroso.
A mulher conhece o homem pela rede social. Em alguns casos, o criminoso usa imagens falsas para ostentar uma vida de luxo. Vai conquistando a mulher aos poucos e, quando vê que ela está envolvida, começa a pedir dinheiro. Existem situações em que o homem pede fotos íntimas da mulher para depois extorqui-la.
O delegado Ícaro Olímpio, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, disse que se recorda de um caso nesse perfil aqui no Espírito Santo. Mas, nessa ocorência,  o homem dizia ser um soldado de um outro país que estava atuando no Oriente Médio. Quando percebeu que a mulher estava apaixonada, conseguiu tirar dinheiro dela. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Ícaro Olimpio - 04-12-25.mp3

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