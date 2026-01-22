Home
Engenheiro cai em golpe do amor e perde R$ 220 mil em sequestro em SP

Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Viatura da Polícia Civil de São Paulo Crédito: Divulgação/PCSP

Um engenheiro, de 53 anos, passou dois dias mantido em cativeiro na zona leste de São Paulo após cair em um golpe do amor. A vítima havia ido encontrar com uma suposta mulher que conversava por aplicativo de relacionamento. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele saiu de carro no último domingo para o bairro Cidade Tiradentes. Ao chegar no local de encontro, no entanto, ele foi abordado por criminosos. O grupo de sequestradores pegou o veículo do homem e o obrigou a permanecer no banco do passageiro.

O engenheiro perdeu mais de R$ 220 mil. Ele foi levado a dois cativeiros distintos na região, onde foi forçado a realizar transferências bancárias ao longo de dois dias. Os suspeitos liberaram a vítima apenas na terça-feira. Ainda de acordo com a SSP, eles deixaram que o engenheiro fosse embora dirigindo seu próprio carro, mas seu celular e os valores subtraídos não foram devolvidos.

A vítima, após ser libertada, procurou uma delegacia para relatar o ocorrido. O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro no 16º Distrito Policial (Vila Clementino) e é investigado pela 2ª Cerco. Não há informações, até o momento, de que a quadrilha tenha sido presa. A Polícia Civil disse estar realizando investigações para identificar e localizar os envolvidos.

