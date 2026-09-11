Uso frequente de remédio para dor de cabeça pode causar efeito rebote? Neurologista explica

Pelos critérios utilizados para caracterizar a condição, ela pode ocorrer quando analgésicos simples ou anti-inflamatórios são utilizados em 15 ou mais dias por mês durante pelo menos três meses. A cefaleia por uso excessivo ocorre em pessoas que já apresentam uma cefaleia primária, como enxaqueca ou cefaleia do tipo tensional. Por isso, identificar apenas a quantidade de comprimidos não é suficiente: também é necessário entender qual é o tipo de dor e com que frequência ela aparece.