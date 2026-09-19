AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Endoscopia todo ano? Entenda quando o exame realmente é necessário
Exame

Endoscopia todo ano? Entenda quando o exame realmente é necessário

A necessidade e a frequência da endoscopia devem ser definidas de forma individual, considerando sintomas, histórico clínico e possíveis alterações identificadas em exames anteriores

Publicado em 19 de Setembro de 2026 às 15:00

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

19 set 2026 às 15:00

Parágrafo.

Mulher com dor na barriga
A endoscopia digestiva alta é um exame utilizado para visualizar o estômago shutterstock

Dor ou queimação no estômago, refluxo, azia frequente e desconforto após as refeições estão entre os sintomas que podem levar muitas pessoas ao consultório com a mesma dúvida: será que está na hora de fazer uma endoscopia? 


Para quem já realizou o exame anteriormente, outra pergunta costuma surgir: é preciso repeti-lo todos os anos? A resposta é não. A necessidade e a frequência da endoscopia devem ser definidas de forma individual, considerando sintomas, histórico clínico e possíveis alterações identificadas em exames anteriores.


A endoscopia digestiva alta é um exame utilizado para visualizar o esôfago, o estômago e a primeira parte do intestino. Por meio dela, é possível investigar diferentes condições, como gastrite, úlceras e alterações relacionadas ao refluxo, além de auxiliar na identificação da causa de alguns sintomas persistentes.


“Não existe uma regra que determine que todas as pessoas precisam fazer endoscopia anualmente. Existem pacientes que realizam uma vez para investigar um sintoma e não precisam repetir por muitos anos, enquanto outros necessitam de acompanhamento mais próximo por apresentarem alguma alteração específica”, explica Mateus Antunes Nogueira, cirurgião do aparelho digestivo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.


Quando a endoscopia costuma ser indicada?


A indicação da endoscopia geralmente acontece quando há sintomas persistentes ou sinais que precisam de uma investigação mais detalhada. Entre eles estão dor frequente na região do estômago, azia e refluxo que não melhoram, dificuldade ou dor para engolir, náuseas e vômitos persistentes.


Alguns sinais exigem ainda mais atenção, especialmente quando surgem de forma inesperada ou acompanham uma piora do quadro. Perda de peso sem motivo aparente, anemia, sangramentos e vômitos com sangue, por exemplo, devem ser avaliados por um médico.


“É importante não normalizar sintomas persistentes. Uma azia ocasional depois de uma refeição muito pesada é diferente de um desconforto que acontece com frequência e interfere na qualidade de vida. Quando os sintomas são recorrentes ou surgem sinais de alerta, a investigação se torna necessária”, afirma o especialista.


Então, quando é preciso repetir o exame?


A repetição da endoscopia depende principalmente do resultado anterior e da condição de saúde do paciente. Pessoas que realizaram o exame e não apresentaram alterações importantes não precisam necessariamente incluí-lo em uma rotina anual.


Por outro lado, existem situações em que o acompanhamento pode exigir novos exames. Isso acontece quando o paciente apresenta determinadas alterações que precisam ser monitoradas, quando há necessidade de acompanhar a evolução de uma lesão ou quando surgem novos sintomas.


Também é importante considerar que a persistência ou mudança no padrão dos sintomas pode alterar a conduta. Uma pessoa que realizou uma endoscopia anteriormente, mas passou a apresentar novos desconfortos, não deve simplesmente assumir que o resultado antigo continua válido para a situação atual.


“O intervalo entre os exames não deve ser definido apenas pelo tempo. É preciso avaliar por que aquela endoscopia foi realizada, o que foi encontrado e como o paciente está atualmente. A indicação deve sempre partir de uma avaliação médica”, explica Nogueira.


Fazer endoscopia por conta própria é uma forma de prevenção?


A ideia de realizar exames com frequência para garantir que “está tudo bem” pode parecer uma atitude preventiva, mas nem todo exame precisa ser repetido sem uma razão específica. A endoscopia é um procedimento seguro, mas exige preparo e, na maioria dos casos, sedação.


Por isso, a realização do exame deve ser baseada em uma necessidade clínica. Mais do que estabelecer uma frequência fixa, o ideal é manter acompanhamento médico e informar mudanças nos sintomas ou no estado de saúde.


“Prevenção não significa fazer todos os exames possíveis todos os anos. Significa acompanhar a saúde de forma adequada e realizar as investigações necessárias no momento certo. O excesso de exames também não deve substituir uma boa avaliação clínica”, alerta o cirurgião.


Embora nem todos os problemas digestivos possam ser evitados, alguns hábitos contribuem para o bom funcionamento do organismo e podem ajudar a reduzir desconfortos. Manter uma alimentação equilibrada, evitar excessos, observar quais alimentos desencadeiam sintomas e não ignorar desconfortos frequentes são algumas medidas importantes.


Também é fundamental evitar a automedicação, especialmente quando os sintomas são recorrentes. Medicamentos para azia ou dores estomacais podem aliviar temporariamente o problema e, em alguns casos, mascarar sinais que precisam ser investigados.


“O principal cuidado é observar o próprio corpo. Sintomas persistentes não devem ser tratados apenas com remédios por conta própria. A avaliação médica permite entender a causa do problema e definir se a endoscopia é realmente necessária ou se existem outras formas de investigação”, conclui o cirurgião.

Veja Também 

O psiquiatra Paulo Mattos fala sobre os desafios do diagnóstico do TDAH

"Diagnóstico do TDAH não é simples e tratamento vai além de medicação", diz psiquiatra

Podcast com Guilherme Silva

#Secuida1: diabetes aumenta risco de infarto e AVC; entenda a doença

Criança com TDAH

TDAH em crianças: plataforma lança capacitação gratuita para professores

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Exames
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 21 a 27 de setembro de 2026
Imagem de destaque
Os cientistas que salvam filhotes de araras de seus pais assassinos
Brasil fecha Copa do Mundo de ginástica com mais cinco pódios
Flávia e Nory levam ouro em jornada de cinco medalhas do Brasil na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados