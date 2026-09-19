Rússia está travando uma 'guerra híbrida' contra a Europa?

O embaixador dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Matthew Whitaker, descreveu o incidente no Aeroporto de Leipzig/Halle — que tem participado em operações logísticas de apoio a Kiev — como uma das "ações híbridas mais preocupantes" que a Europa já viu. Ele acrescentou que era importante "expressar veementemente que isso é inaceitável" e que não será tolerado.