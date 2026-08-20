Ponte da Passagem volta a receber iluminação cênica

A Ponte da Passagem, na Capital, voltou a receber iluminação cênica. A Prefeitura de Vitória informou que está realizando testes no sistema de luzes da estrutura, como parte das ações de valorização da paisagem urbana previstas no programa Vitória de Frente para o Mar.





A iniciativa também está relacionada às intervenções previstas para a região do Pontal de Camburi.





A retomada acontece após anos sem a iluminação que destacava os cabos de aço da ponte. Em 2023, A Gazeta mostrou que a estrutura havia deixado de receber a iluminação cênica por causa de atos de vandalismo, segundo informou, à época, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran).





De acordo com o órgão, cabos condutores, projetores, luminárias, fios, dutos e outros componentes do sistema foram danificados ou roubados e não puderam ser repostos. Com isso, os cabos de aço, que antes eram iluminados e ajudavam a transformar a ponte em um dos destaques da paisagem urbana de Vitória, ficaram às escuras.





Na ocasião, a Setran informou que estudava um novo modelo de iluminação, projetado da parte mais alta da ponte para a mais baixa, com o objetivo de dificultar novos casos de vandalismo.