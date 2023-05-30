Após furtos de fios, Vitória estuda nova iluminação cênica na Ponte da Passagem

Ponte da Passagem iluminada durante a campanha do Outubro Rosa Crédito: Fernando Madeira

Quem chega em Vitória pode ver pontes que são símbolos da arquitetura da Capital e conectam a ilha ao continente. A mais nova, a Ponte da Passagem, chama a atenção pela altura da estrutura que ancora os cabos de aço, que há alguns anos eram iluminados e a consagravam como um marco visual da cidade. Mas por qual razão essas luzes se apagaram?

Foram danificados e roubados cabos condutores, projetores, luminárias, fios, dutos e outros componentes que não puderam ser repostos. Com isso, a estrutura deixou de ter os cabos de aço iluminados.

O órgão informou para A Gazeta que estuda um novo modelo, com iluminação cênica feita da parte mais alta da ponte para a mais baixa, dificultando, dessa forma, que atos de vandalismo se repitam.

Em outubro, quando há campanhas de prevenção do câncer de mama, a ponte era iluminada com rosa, como ainda ocorre em outros prédios públicos . E, mesmo quando não ocorria a troca da cor, a ponte seguia com uma iluminação mais clara, evidenciando a estrutura estaiada à noite sobre o Rio Santa Maria.

Comparação mostra como a Ponte da Passagem ficava ao ser iluminada e como está atualmente sem as luzes Crédito: Reprodução Família Dossantos Pinterest / Caíque Verli

A Setran ressaltou para a reportagem que, apesar de a iluminação cênica ter sido removida, isso não afeta as pistas por onde trafegam os veículos, que seguem iluminadas por postes.

A nova Ponte da Passagem, também chamada de Governador Carlos Lindenberg, foi inaugurada em 29 de agosto de 2009, sendo a primeira ponte estaiada do Estado. A estrutura substituiu a antiga, erguida na década de 1930 e que, na época, foi a primeira ligação com a parte continental de Vitória.

A obra da nova estrutura durou 20 meses e custou R$ 65 milhões, em um investimento feito pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Vitória. Enquanto a construção era erguida, os motoristas continuaram trafegando pela antiga, ao lado, destruída posteriormente.

Ao lado da ponte foi erguida a Passarela da Passagem, com o mesmo estilo arquitetônico, mas destinada a pedestres e ciclistas. A inauguração dela ocorreu em dezembro de 2010.

Etapas da construção da Ponte da Passagem em Vitória