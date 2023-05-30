Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marco visual

Após furtos de fios, Vitória estuda nova iluminação cênica na Ponte da Passagem

Inaugurada em 2009, a estrutura deixou de ter iluminação direcionada e temática após atos de vandalismo em que foram levados cabos e luminárias
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mai 2023 às 11:08

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 11:08

Outubro Rosa
Ponte da Passagem iluminada durante a campanha do Outubro Rosa Crédito: Fernando Madeira
Quem chega em Vitória pode ver pontes que são símbolos da arquitetura da Capital e conectam a ilha ao continente. A mais nova, a Ponte da Passagem, chama a atenção pela altura da estrutura que ancora os cabos de aço, que há alguns anos eram iluminados e a consagravam como um marco visual da cidade. Mas por qual razão essas luzes se apagaram?
Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) alega que a Ponte da Passagem deixou de ter iluminação cênica por causa do vandalismo.
Foram danificados e roubados cabos condutores, projetores, luminárias, fios, dutos e outros componentes que não puderam ser repostos. Com isso, a estrutura deixou de ter os cabos de aço iluminados.
O órgão informou para A Gazeta que estuda um novo modelo, com iluminação cênica feita da parte mais alta da ponte para a mais baixa, dificultando, dessa forma, que atos de vandalismo se repitam.
Em outubro, quando há campanhas de prevenção do câncer de mama, a ponte era iluminada com rosa, como ainda ocorre em outros prédios públicos. E, mesmo quando não ocorria a troca da cor, a ponte seguia com uma iluminação mais clara, evidenciando a estrutura estaiada à noite sobre o Rio Santa Maria.
Comparação mostra como a Ponte da Passagem ficava ao ser iluminada e como está atualmente sem as luzes Crédito: Reprodução Família Dossantos Pinterest / Caíque Verli 
A Setran ressaltou para a reportagem que, apesar de a iluminação cênica ter sido removida, isso não afeta as pistas por onde trafegam os veículos, que seguem iluminadas por postes.
A nova Ponte da Passagem, também chamada de Governador Carlos Lindenberg, foi inaugurada em 29 de agosto de 2009, sendo a primeira ponte estaiada do Estado. A estrutura substituiu a antiga, erguida na década de 1930 e que, na época, foi a primeira ligação com a parte continental de Vitória.
A nova ponte logo virou um cartão-postal do Espírito Santo pela sua estrutura estaiada, ou seja, suspensa por cabos. A elevação permitiu a pequenos barcos cortarem o canal de Vitória, o que antes não era possível.
A obra da nova estrutura durou 20 meses e custou R$ 65 milhões, em um investimento feito pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Vitória. Enquanto a construção era erguida, os motoristas continuaram trafegando pela antiga, ao lado, destruída posteriormente.
Ao lado da ponte foi erguida a Passarela da Passagem, com o mesmo estilo arquitetônico, mas destinada a pedestres e ciclistas. A inauguração dela ocorreu em dezembro de 2010.

Etapas da construção da Ponte da Passagem em Vitória

Após furtos de fios, Vitória estuda nova iluminação cênica na Ponte da Passagem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Ponte da Passagem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados