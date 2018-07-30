Inauguração da nova Ponte da Passagem teve festa ao ritmo de congo

Ela já está tão presente no cotidiano da cidade de Vitória e na vida do capixaba que nem parece que é tão novinha. Inaugurada há menos de nove anos, a nova Ponte Governador Carlos Lindenberg, mais conhecida como Ponte da Passagem, substituiu a antiga, erguida na década de 1930, que foi à época a primeira ligação com a parte continental de Vitória.

Após ficar pronta, a nova ponte logo virou um cartão-postal do Espírito Santo pela sua estrutura estaiada, ou seja, suspensa por cabos. A elevação permitiu a pequenos barcos cortarem o canal de Vitória, o que antes não era possível.

Imagens da TV mostraram os acertos finais para a inauguração, como a limpeza da via e a pintura das muretas divisórias, e a movimentação em torno da ponte, com famílias tirando foto do momento e pessoas atravessando a nova pista pela primeira vez, seja a pé ou de bicicleta.

A inauguração, num sábado de 29 de agosto de 2009, foi destaque na TV Gazeta e na edição do domingo do jornal A GAZETA. Muita gente compareceu para ver e passar pela primeira vez por lá. A cerimônia teve discurso, festa e até shows e apresentação de congo. O palco foi montado próximo à entrada sul da Ufes.





A obra da nova estrutura durou 20 meses, com um custo de R$ 65 milhões para os cofres públicos. O investimento foi feito pela Prefeitura de Vitória em parceria com o governo do Estado.

Inauguração da Ponte da Passagem atraiu multidão para a Avenida Fernando Ferrari Crédito: Edson Chagas - 29/08/2009

Em A GAZETA do dia seguinte, os destaques foram a liberação apenas parcial da travessia no primeiro dia e a necessidade dos pedestres e ciclistas ainda terem de usar a antiga ponte, já que a outra passarela ainda teria as obras iniciadas. Mesmo após a inauguração, a antiga estrutura continuou existindo até 2013, quando foi demolida pela prefeitura.

Esteve lá na inauguração da Ponte da Passagem? Conte sua lembrança para a gente enviando um e-mail para [email protected] #somoscapixabas