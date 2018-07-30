Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Inauguração da nova Ponte da Passagem teve festa ao ritmo de congo
Eu Estive Lá

Inauguração da nova Ponte da Passagem teve festa ao ritmo de congo

Com traços modernos, estrutura ganhou status de cartão-postal de Vitória. Foto e vídeos resgatam os momentos. Você se reconhece nas imagens ou se lembra da inauguração?

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 19:52
especial
Ela já está tão presente no cotidiano da cidade de Vitória e na vida do capixaba que nem parece que é tão novinha. Inaugurada há menos de nove anos, a nova Ponte Governador Carlos Lindenberg, mais conhecida como Ponte da Passagem, substituiu a antiga, erguida na década de 1930, que foi à época a primeira ligação com a parte continental de Vitória.
Após ficar pronta, a nova ponte logo virou um cartão-postal do Espírito Santo pela sua estrutura estaiada, ou seja, suspensa por cabos. A elevação permitiu a pequenos barcos cortarem o canal de Vitória, o que antes não era possível.
 Imagens da TV mostraram os acertos finais para a inauguração, como a limpeza da via e a pintura das muretas divisórias, e a movimentação em torno da ponte, com famílias tirando foto do momento e pessoas atravessando a nova pista pela primeira vez, seja a pé ou de bicicleta.
A inauguração, num sábado de 29 de agosto de 2009, foi destaque na TV Gazeta e na edição do domingo do jornal A GAZETA. Muita gente compareceu para ver e passar pela primeira vez por lá. A cerimônia teve discurso, festa e até shows e apresentação de congo. O palco foi montado próximo à entrada sul da Ufes.
 
 A obra da nova estrutura durou 20 meses, com um custo de R$ 65 milhões para os cofres públicos. O investimento foi feito pela Prefeitura de Vitória em parceria com o governo do Estado.
Inauguração da Ponte da Passagem atraiu multidão para a Avenida Fernando Ferrari Crédito: Edson Chagas - 29/08/2009
Em A GAZETA do dia seguinte, os destaques foram a liberação apenas parcial da travessia no primeiro dia e a necessidade dos pedestres e ciclistas ainda terem de usar a antiga ponte, já que a outra passarela ainda teria as obras iniciadas. Mesmo após a inauguração, a antiga estrutura continuou existindo até 2013, quando foi demolida pela prefeitura.
 Esteve lá na inauguração da Ponte da Passagem? Conte sua lembrança para a gente enviando um e-mail para [email protected] #somoscapixabas
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados