Do 16 mm à inteligência artificial: Papo Residência vira videocast e celebra 50 anos da TV Gazeta

Está no ar a 5ª temporada do Papo Residência! Depois de quatro anos no formato de podcast, a edição 2026 incorpora as câmeras e passa a ser videocast. A novidade celebra os 50 anos da TV Gazeta – com o especial "Roda Fita", nome dado pelos alunos do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta para marcar essas cinco décadas da TV, comemoradas neste ano.
Os jovens jornalistas assumiram o desafio de pesquisar, roteirizar e editar o videocast, em que entrevistam quem viveu as transformações do telejornalismo no Espírito Santo. Em dois episódios, eles conversaram com profissionais que representam momentos diferentes e, ao mesmo tempo, complementares, da história da TV Gazeta.
No 1º episódio, que pode ser assistido no vídeo acima, Camila Leão, Emanoele Gobbi e Matheus Souza conversam com Abdo Chequer, coordenador do Conselho Editorial da Rede Gazeta. Com uma trajetória de 46 anos de jornalismo, Abdo estreou na TV Gazeta em 1979 e acompanhou de perto a passagem do filme 16mm para o videotape e a evolução do telejornalismo.
Já no 2º episódio, que será publicado na próxima semana, Analu Fagundes e Tiago Taam batem um papo com Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta e do G1, que vive os desafios de fazer jornalismo em um contexto marcado por velocidade, redes sociais, inteligência artificial (IA) e pela desinformação.
Aprendizado e experiência
E para quem está começando, ouvir esses dois jornalistas foi um laboratório vivo e também uma oportunidade para aprender, errar, recriar e refletir sobre o lugar que irão ocupar – ou melhor, já ocupam – para seguir fazendo história diante de um futuro tão imprevisível e, ao mesmo tempo, tão promissor.
Emanoele Gobbi contou que se preparou para driblar o nervosismo natural da primeira experiência apresentando um videocast. "Eu reli o roteiro várias vezes antes e para não me deixar levar pelo nervosismo ou me intimidar no momento da gravação, procurei não focar tanto no peso do entrevistado e deixar a conversa fluir, me envolvendo com o que ele estava dizendo sem me prender muito às perguntas que havia preparado", disse.
Espectador da TV Gazeta desde criança, Matheus Souza aproveitou para relembrar programas que marcaram sua vida. "Foi um momento muito especial para mim, como fã de TV e da TV Gazeta que eu sou, tive chance de entrevistar esse monstro sagrado do jornalismo capixaba que é o Abdo. Eu pude fazer perguntas que eu tinha curiosidade para saber desde que era criança. É uma experiência que vou levar para o resto da minha vida", afirmou.
Analu Fagundes, que apresenta o segundo episódio, viu na experiência uma possibilidade de atuação, como jornalista. “Foi uma experiência muito boa, eu saí da gravação já pensando no que eu posso fazer pra melhorar no próximo, porque eu quero muito seguir fazendo videocast. A missão do jornalismo é dar voz a quem não tem e o videocast é uma ferramenta que eu quero levar para a minha comunidade lá em São João Del-Rei, em Minas Gerais”, contou.