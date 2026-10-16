Do 16 mm à inteligência artificial: Papo Residência vira videocast e celebra 50 anos da TV Gazeta

Está no ar a 5ª temporada do Papo Residência! Depois de quatro anos no formato de podcast, a edição 2026 incorpora as câmeras e passa a ser videocast. A novidade celebra os 50 anos da TV Gazeta – com o especial "Roda Fita", nome dado pelos alunos do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta para marcar essas cinco décadas da TV, comemoradas neste ano.





Os jovens jornalistas assumiram o desafio de pesquisar, roteirizar e editar o videocast, em que entrevistam quem viveu as transformações do telejornalismo no Espírito Santo. Em dois episódios, eles conversaram com profissionais que representam momentos diferentes e, ao mesmo tempo, complementares, da história da TV Gazeta.





No 1º episódio, que pode ser assistido no vídeo acima, Camila Leão, Emanoele Gobbi e Matheus Souza conversam com Abdo Chequer, coordenador do Conselho Editorial da Rede Gazeta. Com uma trajetória de 46 anos de jornalismo, Abdo estreou na TV Gazeta em 1979 e acompanhou de perto a passagem do filme 16mm para o videotape e a evolução do telejornalismo.





Já no 2º episódio, que será publicado na próxima semana, Analu Fagundes e Tiago Taam batem um papo com Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta e do G1, que vive os desafios de fazer jornalismo em um contexto marcado por velocidade, redes sociais, inteligência artificial (IA) e pela desinformação.