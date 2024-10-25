Um zoom na geração Z: ouça agora o episódio de estreia do Papo Residência 2024

Clique na imagem acima e ouça o ep. #1. O “Papo Residência” chega ao quarto ano de exibição dando “Um zoom na geração Z”, o tema da vez. “Meu trabalho, minhas regras” é o assunto deste primeiro dos cinco episódios da atual temporada do podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e ouça o ep. #1.

A apresentação da estreia é das residentes Yasmin Spiegel e Adrielle Mariana. Elas toparam o "job" de ouvir a geração Z sobre emprego e carreira. A dupla de focas, também genZ, destaca: "Dinheiro é bom (inclusive, gostamos), mas também queremos propósito".

Andrea Salsa, especialista em vida profissional, que é comentarista da CBN Vitória, fala sobre os marcos geracionais no mercado e celebra a ousadia dos genZ ao querer seguir seu caminho com mais leveza, mas mantendo responsabilidades e compromissos.

A conversa também tem Lyan Belisário, estudante e freelancer; e Larissa Laudino e Laô Rocha, trancistas que já cuidam do próprio negócio desde muito novas – o trio representa os zoomers. Allan Sales, designer, fundador e diretor criativo da marca de bolsa Blackboo, traz o olhar millennial.

Com toda esta turma reunida, fica o convite. Bora abrir os trabalhos? Só clicar na imagem da abertura.

Este episódio também pode ser conferido nas principais plataformas de áudio. Ouça no Spotify

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