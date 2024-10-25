Um zoom na geração Z: ouça agora o episódio de estreia do Papo Residência 2024

O “Papo Residência” chega ao quarto ano de exibição dando “Um zoom na geração Z”, o tema da vez. “Meu trabalho, minhas regras” é o assunto deste primeiro dos cinco episódios da atual temporada do podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Clique na imagem acima e ouça o ep. #1.
A apresentação da estreia é das residentes Yasmin Spiegel e Adrielle Mariana. Elas toparam o "job" de ouvir a geração Z sobre emprego e carreira. A dupla de focas, também genZ, destaca: "Dinheiro é bom (inclusive, gostamos), mas também queremos propósito".
Andrea Salsa, especialista em vida profissional, que é comentarista da CBN Vitória, fala sobre os marcos geracionais no mercado e celebra a ousadia dos genZ ao querer seguir seu caminho com mais leveza, mas mantendo responsabilidades e compromissos.
A conversa também tem Lyan Belisário, estudante e freelancer; e Larissa Laudino e Laô Rocha, trancistas que já cuidam do próprio negócio desde muito novas – o trio representa os zoomers. Allan Sales, designer, fundador e diretor criativo da marca de bolsa Blackboo, traz o olhar millennial.
Com toda esta turma reunida, fica o convite. Bora abrir os trabalhos? Só clicar na imagem da abertura.
Este episódio também pode ser conferido nas principais plataformas de áudio. Ouça no Spotify.
O que vem por aí
- Episódio 2 - Sustentabilidade tá na moda?. Estreia: sábado (26/10). Apresentação - Aline Gomes e André Borghi
- Episódio 3 - Saúde mental: a geração que quer viver, não só sobreviver. Estreia: domingo (27/10). Apresentação - Isabelle Braconnot e Júlio Barros
- Episódio 4 - Conectando as crenças da geração Z. Estreia: segunda (28/10). Apresentação - Carol Leal e Rebeca Fagundes
- Episódio 5 - O novo cenário do amor moderno. Estreia: terça (29/10). Apresentação: Bruno Nézio e Louize Lima