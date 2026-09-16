Glass hair: a tendência do cabelo espelhado que domina 2026

“Depois, aplique a máscara de tratamento para nutrir e reparar os fios profundamente. Na hora de finalizar, retire o excesso de água, aplique um leave-in em creme e um óleo. Se quiser um acabamento mais polido, seque os fios com uma escova raquete ou redonda, sempre direcionando o jato do secador de cima para baixo. Por fim, aplique um spray de brilho. Para prolongar o efeito gloss e controlar o frizz, borrife novamente o produto ao longo do dia”, explica Maurício Pina.