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Moda

Glass hair: a tendência do cabelo espelhado que domina 2026

Com fios polidos, macios e luminosos, tendência ressurge em uma versão menos rígida, que pode ser adaptada a diferentes comprimentos e curvaturas
Portal Edicase

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Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 12:54

O glass hair aposta em fios com brilho intenso, aparência sedosa e acabamento polido (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)
O glass hair aposta em fios com brilho intenso, aparência sedosa e acabamento polido Crédito: Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock

Depois da popularização da glass skin , estética coreana que busca uma pele uniforme e luminosa, o efeito vitrificado chegou aos cabelos. Batizada de glass hair , a tendência aposta em fios com brilho intenso, superfície polida e aparência sedosa.

Há alguns anos, o brilho e o alinhamento dos cabelos alinhados e brilhosos de celebridades como Kim Kardashian e Hailey Bieber chamaram a atenção. Na época, o acabamento era marcado por cabelos extremamente lisos e sem volume. Em 2026, porém, a proposta retorna mais democrática: o brilho continua sendo o protagonista, mas não depende de um comprimento ou de uma textura específica.

“Ondulados, cacheados e crespos também podem aderir à estética sem necessariamente alterar sua curvatura natural. A ideia é reduzir o aspecto áspero, controlar o frizz e intensificar a luminosidade de cada textura , em vez de transformar todo cabelo em um liso chapado. A versão atual da tendência está mais relacionada às condições da fibra capilar do que a um penteado específico”, pontua o hairstylist Maurício Pina, diretor artístico do Jacques Janine.

De onde vem o efeito espelhado?

O brilho depende da maneira como a luz incide sobre a superfície dos fios. Quanto mais alinhadas estiverem as cutículas, mais brilho irá refletir. Frizz, ressecamento, acúmulo de resíduos e danos provocados por processos químicos ou ferramentas térmicas podem deixar essa superfície irregular e reduzir a luminosidade .

Além de reparar danos, máscaras, condicionadores, óleos, séruns e finalizadores de brilho são aliados para conquistar o glass hair . Eles alinham as fibras capilares, criando um acabamento mais polido.

A preparação dos fios começa na lavagem e continua com hidratação e produtos de finalização (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
A preparação dos fios começa na lavagem e continua com hidratação e produtos de finalização Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Como conseguir o efeito em casa

A preparação começa ainda na lavagem. O couro cabeludo e o comprimento devem estar limpos, mas o uso excessivo de xampus de limpeza profunda pode provocar ressecamento. 

“Depois, aplique a máscara de tratamento para nutrir e reparar os fios profundamente. Na hora de finalizar, retire o excesso de água, aplique um leave-in em creme e um óleo. Se quiser um acabamento mais polido, seque os fios com uma escova raquete ou redonda, sempre direcionando o jato do secador de cima para baixo. Por fim, aplique um spray de brilho. Para prolongar o efeito gloss e controlar o frizz, borrife novamente o produto ao longo do dia”, explica Maurício Pina.

Indicações de produtos: Spray de Brilho Gloss Charming, da Cless Cosméticos; Terapia Capilar Novex PDRN, da Embelleze; Óleo Efeito Gloss K-Pak Color, de Joico; Leave-in Reconstrutor Fusion Final Effects, de Jacques Janine Professionnel; Escova Desembaraçante, ProArt.

Por Juliana Vaz

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