Muito além do purê: 5 receitas com batata-doce ricas em proteínas para o almoço

Retire as batatas-doces do forno e corte-as ao meio no sentido do comprimento, sem separar completamente as partes. Com o auxílio de uma colher, remova parte da polpa do centro de cada metade, formando uma cavidade funda, sem perfurar a casca. Em seguida, recheie com a carne moída. Polvilhe o queijo ralado por cima, adicione uma colherada de guacamole sobre a carne e, por cima, o creme de iogurte. Finalize com a pimenta calabresa e coentro picado e sirva.