Conheça os erros que podem colocar em xeque as decisões tomadas nas assembleias de condomínio

"As procurações são instrumentos de representação dos condôminos, sendo necessário observar requisitos do edital e da convenção. Por exemplo, o reconhecimento de firma não é necessário, a não ser que um terceiro exija, segundo regra do art. 654 §2° do Código Civil. A convenção também poderá estabelecer critérios para a outorga de procurações, delimitando a quantidade por unidade ou vedando que elas sejam outorgadas a membros do corpo diretivo, como síndico, subsíndico e conselheiros”, explica o advogado.