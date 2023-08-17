Catapora pode matar? Entenda a doença que causou surto em cidade do ES

O principal sintoma da doença os principais sinais são várias lesões na pele Crédito: Shutterstock

Seis casos foram identificados na escola Monsenhor Elias Tomasi e dois no Centro de Educação Infantil Euclides Mello dos Santos, onde o protocolo de bloqueio foi adotado. De acordo com a prefeitura, é considerado um surto de varicela a ocorrência de um número de casos acima do limite esperado, com base nos anos anteriores, ou casos agregados em instituições de longa permanência, hospitais, creches, escolas e população privada de liberdade. Em 2022, quando um surto da doença também foi divulgado pela prefeitura, 16 casos da doença foram confirmados.

De acordo com o prefeitura, as escolas seguem em funcionamento. “Nós estamos acompanhando essas crianças, que estão com catapora, e realizando a conferência dos cartões de vacinas de todas essas crianças que estudam aqui na rede municipal, estadual, de todas as residências, e intensificando a ação”, disse o secretário municipal de Saúde, Eliedson Morini.

O QUE É?

A catapora, também chamada de varicela, infecção típica da infância, é causada pelo vírus Varicela-Zoster. Apesar de ser altamente contagiosa, a doença tende a apresentar quadros leves e limitados em crianças. Manoel Rodrigues, infectologista da Rede Meridional, conta que é uma doença viral aguda altamente contagiosa, mais comum em crianças e no período do final de inverno e início da primavera. "Ela pode causar desde lesões de pele até, principalmente em adultos e grávidas, quadros mais graves".

Os primeiros sintomas da doença são inespecíficos e podem se assemelhar a outros quadros virais com febre, mal-estar, fraqueza, cansaço e dor de cabeça. Depois, começam as manchas vermelhas pelo corpo, que coçam bastante.

"O paciente desenvolve vesículas ou bolhas cheias de líquido claro e com as bordas avermelhadas. Essas lesões podem acometer toda a pele do corpo, inclusive no couro cabeludo, na boca e em outras mucosas. Essas bolhas estouram, formam pequenas feridas que logo se tornam cascas e cicatrizam. A característica da catapora é que o paciente apresenta várias lesões pelo corpo, em estágios desiguais e diferente, por exemplo, do sarampo. O quadro geralmente dura entre uma e duas semanas", explica Manoel Rodrigues.

"A catapora pode matar. Adultos e pessoas com o sistema imunológico comprometido podem desenvolver formas mais graves da doença como pneumonite (infecção pelo vírus da catapora no pulmão) e encefalite (infecção pelo vírus da catapora no sistema nervoso central), que podem levar ao óbito"

A principal complicação da catapora é a infecção secundária das lesões por bactérias. "Por esse motivo, é muito importante orientar que não se deve coçar as lesões e nem arrancar suas casquinhas. Além disso, pacientes imunossuprimidos podem apresentar doença disseminada, ter acometimento do sistema nervoso central, encefalite por varicela, entre outras complicações", conta Manoel Rodrigues.

VACINAÇÃO

A infectologista Martina Zanotti, do Vitória Apart Hospital, diz que os principais sinais da doença são várias lesões na pele, em todo o corpo, que causam bastante coceira e podem vir acompanhadas de febre, dor de cabeça e mal-estar. "A catapora pode complicar com infecção bacteriana de pele, levando a sepse, que pode causar a encefalite, que é a inflamação do cérebro, e a pneumonia. Essas complicações costumam ser graves e podem levar ao óbito".

A médica conta que o tratamento, normalmente, é feito com analgésicos e antitérmicos para aliviar a dor e a febre, além de antialérgicos para aliviar a coceira. "Em casos mais graves ou com maior risco de agravamento, pode-se utilizar um antiviral", diz Martina Zanotti.

Nas crianças pequenas, nenhum tratamento específico é indicado. É importante fazer a higiene adequada da pele, com água e sabão, durante o banho, manter as unhas da criança bem cortadas para que ela não coce as bolhas ou feridas, o que aumenta o risco de infeccioná-las.

Manoel Rodrigues explica que a melhor forma de prevenir a doença é se vacinando , mantendo o calendário da criança em dia, com a vacina tetraviral aos 15 meses e da varicela aos 4 anos. "A vacinação é a melhor forma de prevenir a varicela. Ela protege principalmente contra a forma grave da doença. O paciente, mesmo vacinado, ainda pode ter a doença. No entanto, será uma forma mais branda, com menos bolhas e pouca ou nenhuma febre. A vacinação também é importante porque protege outras pessoas da comunidade".

A catapora é altamente contagiosa. O contágio acontece por meio do contato com o líquido da bolha na pele ou pela tosse, espirro, saliva ou por objetos contaminados pelo vírus de um paciente que esteja passando pelos sintomas da doença. "Por isto, recomenda-se cuidados de higiene e afastamento social, ainda mais em relação às pessoas de risco, como grávidas e imunocomprometidos", diz o infectologista. O recomendado é que se procure um médico assim que surgirem os primeiros sintomas, para que o profissional possa orientar o tratamento e avaliar a gravidade da doença.