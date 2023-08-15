Prefeitura do ES anuncia surto de catapora e realiza bloqueio em escolas

A Prefeitura de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, identificou um surto de varicela – doença viral popularmente conhecida como catapora – no município. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (15), em uma publicação nas redes sociais. De acordo com a administração, duas escolas precisaram passar por um protocolo de bloqueio após a identificação de oito casos na última semana.

Seis casos foram identificados na escola Monsenhor Elias Tomasi e dois no Centro de Educação Infantil Euclides Mello dos Santos, onde o protocolo de bloqueio foi adotado. Segundo a prefeitura, é considerado um surto de varicela a ocorrência de um número de casos acima do limite esperado, com base nos anos anteriores, ou casos agregados em instituições de longa permanência, hospitais, creches, escolas e população privada de liberdade. Em 2022, quando um surto da doença também foi divulgado pela prefeitura, 16 casos da doença foram confirmados.

De acordo com a prefeitura, as escolas seguem em funcionamento. No vídeo desta terça-feira (15), o secretário municipal de Saúde, Eliedson Morini, afirma que, assim que o surto foi identificado, a prefeitura iniciou o protocolo de bloqueio. “Nós estamos acompanhando essas crianças que estão com catapora e realizando a conferência dos cartões de vacinas de todas essas crianças que estudam aqui na rede municipal, estadual, de todas as residências, e intensificando a ação”, relatou.

O protocolo na Estratégia de Saúde da Família de Mimoso do Sul diante de casos incluem a identificação imediata de possíveis gestantes e pessoas imunossuprimidas que tiveram contato direto com casos confirmados de varicela no território; A verificação se o paciente foi vacinado previamente contra varicela, se entrou em contato com casos de varicela ou herpes-zóster; Registro da data da vacinação; Acompanhamento da evolução dos pacientes e dos resultados dos exames laboratoriais e verificação de outros casos na residência.

Thiago Costa Santiliano, técnico da vigilância epidemiológica do município, orientou que a população fique atenta aos sintomas da doença. ”A catapora é uma doença viral, altamente contagiosa, então é muito importante, se você está com sintomas de febre, com as manchinhas, pintinhas vermelhas, com casquinha no corpo, ou teve contato com alguém com catapora, tem que fazer o isolamento e procurar a Unidade Básica de Saúde do município e passar por uma consulta médica”, ressaltou o profissional no vídeo.

O município ressalta que quem já teve catapora ou já se vacinou contra a doença não precisa fazer parte do protocolo de bloqueio. Segundo integrantes da pasta, a vacina será aplicada em moradores que tiveram contato recente com pessoas identificadas com varicela, já que o imunizante não é disponibilizado fora do calendário vacinal para a população em geral, com exceção para casos de surto.

No vídeo, eles relatam que, apesar dos casos, o surto está sob controle. “Já conseguimos fazer o bloqueio na instituição de ensino, nas áreas onde tivemos casos positivos, então a gente pede atenção da população”, concluiu Thiago.

Vacinação

A orientação da prefeitura é que, após o contato com caso suspeito ou confirmado de varicela, a vacinação deve ser realizada de forma seletiva e de acordo com as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, no período de 120 horas (5 dias), para administração da vacina, e de 96 horas (4 dias), para administração da Imunoglobulina humana antivaricela-zóster (IGHAV).

Segundo o secretário, parte dos alunos foram vacinados nessa segunda-feira (14) e outra parte será vacinada na próxima sexta-feira (18), na escola Monsenhor Elias Tomasi, no Centro de Mimoso.

Surto também foi registrado em 2022

Em abril de 2022, um surto na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) José Gonçalves Figueira , localizada no distrito de São José das Torres, levou a unidade a ter as aulas suspensas por 15 dias. Na época, dez casos foram confirmados e outros eram investigados em estudantes de 4 a 15 anos.

No Estado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , do início de janeiro e 16 de agosto de 2022, foram notificados 156 casos de varicela e confirmados 145. Neste ano, no mesmo período, foram notificados 208 casos de varicela e confirmados 185.