O Espírito Santo chora a morte de dona Flor, de 107 anos

“Ela sofreu uma queda dentro de casa e quebrou uma perna. Foi levada ao hospital e teve que fazer uma cirurgia. Por precaução, foi para a UTI, mas se recuperou bem e na sexta-feira teve alta e voltou para casa. Morreu serena, sem aviso”, conta a vizinha Renata, amiga de dona Flor, apesar dos 75 anos de diferença de idade entre as duas.