89 anos do voto feminino: capixaba de Guaçuí foi pioneira

Emiliana Emery: primeira mulher capixaba a conquistar o direito ao voto Crédito: Reprodução/Youtube

Naquela época, a Constituição não proibia mulheres de irem às urnas, mas também não assegurava a elas esse direito. Para se tornar eleitor, era preciso que os cidadãos solicitassem o alistamento eleitoral na Justiça. E foi isso que Emiliana fez. Viúva, ela era dona de um hotel da cidade, local onde aconteceram reuniões políticas importantes. O estabelecimento era frequentado por homens poderosos, entre eles Nestor Gomes, presidente do Estado do Espírito Santo – cargo que existia na época.

No final da década de 20, Emiliana era uma das que liderava um movimento de emancipação de Guaçuí, então distrito de Veado, e pertencente a Alegre. Para isso, viajou à capital para encontros políticos, com demandas de sua terra. Graças a essa mobilização, segundo historiadores, ela foi considerada a "mãe da independência de Guaçuí", que ocorreu em 1928. Com todo esse envolvimento, a capixaba considerou que deveria ter os mesmos direitos que os chefes de família de sua cidade.

"Ela nunca aceitou ter mais obrigações do que direitos. Por isso, o fato de não poder votar a incomodava. Falava que só seria uma cidadã completa com o título de eleitor na mão", lembra Lucia Emery, neta de Emiliana.

O DIREITO AO VOTO

O direito de a mulher votar nas eleições no Brasil foi obtido somente três anos após a conquista da capixaba Emiliana Emery, por meio do Código Eleitoral Provisório, data lembrada nesta quarta-feira (24) como o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Mesmo assim, a conquista não foi completa. O Código permitia apenas que mulheres casadas – com autorização do marido –, viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar. A redação do decreto considerou eleitor "o cidadão maior de 21 anos sem distinção de sexo".

De acordo com Luciana de Oliveira Ramos, professora de pós-graduação e pesquisadora da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas, o argumento contra o voto de mulheres era de que as casadas não expressariam uma voz diferente da de seus maridos, o que geraria uma duplicação de votos.

As restrições ao pleno exercício do voto feminino só foram eliminadas no Código Eleitoral de 1934, mas garantindo-o somente para aquelas que tinham atividade remunerada, sem ser obrigatório, como era o masculino. O voto feminino, sem restrições, só passou a ser obrigatório em 1946.

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Outro nome de destaque foi o da capixaba Maria Felizarda de Paiva Monteiro da Silva. Carinhosamente chamada de Neném Paiva, ela era professora de música e foi a primeira vereadora do Brasil, chegando até a se tornar presidente da Câmara Municipal de Muqui, eleita em dezembro de 1935 pelo Partido Social Democrático (PSD).

Hoje, 52,3% do eleitorado do Espírito Santo é composto por mulheres, o que significa 1.470.614 mulheres aptas a votar. De acordo com o último Censo do IBGE, as mulheres eram 50,75% da população capixaba total. Nas eleições de 2020, 33,7% das candidaturas do Estado foram de mulheres, o que significou 4.238 candidatas. Somente 92 foram eleitas, sendo 91 vereadoras e uma prefeita , a de São Domingos do Norte.

A EVOLUÇÃO

Hoje, após quase um século que as mulheres adquiriram o direito de eleger seus representantes, a iniciativa de Emiliana Emery se mostra importante historicamente para a construção da identidade da mulher, na avaliação da advogada, doutora em Direitos e Garantias Fundamentais e vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Elisa Galante.

"Mesmo com a cultura daquele tempo, algumas mulheres despertaram e perceberam que para se constituir como sujeito de direitos precisavam ter sua cidadania completa: com direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Nesse espírito de evolução, de que seria possível mudar a visão da época, mulheres começaram a entrar nos espaços políticos".

Ela lembra que ainda no século XIX, em 1910, mulheres do Rio de Janeiro também começaram a pensar nesse movimento de obter direitos políticos e fundaram o Partido Republicano Feminino. Criaram a entidade, mesmo sem poder registrá-la.

Elisa destaca que as mulheres também enfrentaram muita resistência dos homens e da cultura conservadora para que dessem novos passos. Para muitos deles, elas deveriam se dedicar somente à família.

Uma mostra disso é a manifestação do deputado José Moniz Freire, do Espírito Santo, durante as discussões da Constituição anterior, de 1891, como cita a advogada.

"Com o maior respeito que devo aos autores de semelhante ideia [de estender o voto às mulheres] e àqueles que a adotam, devo declarar, senhor presidente, que essa aspiração se me afigura imoral e anárquica: porque, no dia em que convertêssemos em lei pelo voto do Congresso, teríamos decretado a dissolubilidade da família brasileira", afirmou o deputado.

Elisa complementa que embora o direito ao voto já seja muito bem consolidado, a participação das mulheres na política ainda tem muito o que evoluir.