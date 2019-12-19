647 vagas: confira as oportunidades abertas para educadores no ES

*Viviane Maciel
Muitas oportunidades estão abertas para quem atua na área da Educação. São 647 chances de empregos fixos e temporários em vários municípios do Espírito Santo para profissionais como pedagogos, professores, assistentes de sala, coordenador e secretário escolar.
As oportunidades estão abertas nos municípios de Vila Velha, Ibiraçu, Piúma, Pinheiros, Santa Leopoldina, e Brejetuba. Os interessados devem ficar atentos com o fim dos prazos de inscrição de cada município que varia do dia 19 de dezembro de 2019 até o dia 19 de janeiro de 2020.
VILA VELHA
Em Vila Velha, a prefeitura abre o concurso para 464 cargos nas redes de ensino público. Do total de oportunidades, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% para candidatos com deficiência.
Todos os cargos requerem, no mínimo ensino superior na área. As chances são para professores e pedagogos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de janeiro de 2020, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
- PB - Música
- PB - Professor de artes
- PB - Professor ciências
- PB - Professor educação física
- PB - Professor geografia
- PB - Professor história
- PB - Professor língua inglesa
- PB - Professor língua portuguesa
- PB - Professor matemática
- PB - Professor tecnologias educacionais
- PB - Professor ensino religioso
- PC - Professor coordenador
- PE - Professor bilíngue
- PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
- PE - Professor educação especial na área de deficiência visual
- PE - Professor tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras
- PE - Professor libras
- PI - Professor educação infantil
- PP - Professor pedagogo
- Secretário escolar
PINHEIROS
A Prefeitura de Pinheiros abre o processo seletivo para professores habilitados e não habilitados em regime temporário e formação de cadastro reserva. Os requisitos vão desde nível fundamental ao superior e os salários variam de R$ 998,00 a R$ 2.525,78.
Das 97 vagas oferecidas, 54 são para professores e as outras 43 serão distribuídas para equipe de apoio das escolas. Os candidatos aos cargos de professor tem o 13 e 14 de janeiro de 2020 para se inscreverem. Já os interessados nas vagas de equipe de apoio podem se inscrever no dia 15 e 16 de janeiro de 2020.
Os cadastros serão feitos na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, localizada na Avenida Setembrino Pelissari, 321, centro, em Pinheiros, durante o horário de funcionamento das 8h às 11h e das 13h às 16h.
- Professor de Educação Infantil
- Professor de Ens. Fundamental - Séries Iniciais (1º ao 3º ano)
- Professor de Ensino Fundamental Séries Iniciais (4º e 5º ano)
- Professor de Empreendedorismo
- Prof. Agricultura/ Técnicas Agrícolas - Ens. Fundamental
- Professor de Língua Portuguesa
- Professor de Matemática
- Professor de Ciências
- Professor de Geografia
- Professor de História
- Professor de Geografia/História
- Professor de Educação Física
- Professor de Inglês (Educ. Infantil e Ens. Fundamental)
- Professor de Artes
- Assistente Social
- Ajudante de Pedreiro
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Auxiliar de Secretaria
- Educador Físico
- Eletricista
- Fonoaudiólogo
- Instrutor de Música
- Merendeira
- Merendeira/Auxiliar de Serviços Gerais
- Monitor de Transporte Escolar
- Motorista
- Pedreiro
- Profissional de Apoio/Cuidador do Aluno Especial
- Psicólogo
- Trabalhador Braçal
- Zelador Escolar
IBIRAÇU
Em Ibiraçu, no norte do Espírito Santo, a Prefeitura iniciou as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária das 15 vagas para os cargos de professor. Os profissionais devem ter formação na respectiva área e os salários são de R$ 1.758,44 para todas as vagas.
As inscrições serão realizadas até o dia 19 de dezembro, de 8h às 16h, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizada na Av. Conde DEu, s/nº, em Ibiraçu. Para concorrer a um cargo, os candidatos devem levar a ficha de inscrição já preenchida, cópias de documento com foto, diploma, histórico escolar, certificado de conclusão, comprovante de exercício profissional e registro no Conselho de Classe.
- Professor MAPP Pedagogo
- Professor MAPP Pedagogo
- Professor MAPA
- Professor MAPA
- Professor MAPA
- Professor MAPA
- Professor MAPB/Inglês
- Professor MAPB/Arte
- Professor MAPB/Língua Portuguesa
- Professor MAPB/Matemática
- Professor MAPB/História
- Professor MAPB/Ciências
- Professor MAPB/Educação Física
- Professor MAPB/Informática
- Professor MAPA Atendimento Educacional Especializado/AEE
PIÚMA
No litoral sul do Espírito Santo, a Prefeitura de Piúma abre as inscrições para o processo seletivo de vagas temporárias para assistente de sala. Serão 50 vagas ofertadas pelo município, mais chances para cadastro reserva, com salário de R$ 1.089,91.
Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura até as 18h do dia 26 de dezembro de 2019. Para concorrer à vaga, o candidato deve ter no mínimo ensino médio completo ou estar cursando licenciatura, e obrigatoriamente ter concluído curso de Educação Especial com carga horária mínima de 180h.
- Assistente de sala
SANTA LEOPOLDINA
Em Santa Leopoldina as chances são para professores temporários. Ao todo são 10 vagas e todas exigem, no mínimo, nível superior na área. Os salários podem chegar a R$ 2.525,78 dependendo da titulação do profissional.
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação até às 23:59 horas do dia 25 de dezembro de 2019.
- MAMPB Professor de Arte
- MAMPB Professor de Educação Física
- MAMPB Professor de Geografia
- MAMPB Professor de História
- MAMPB Professor de Língua Inglesa
- MAMPB Professor de Língua Portuguesa
- MAMPB Professor de Matemática
- MAMPB Professor de Ciências
- MAMPA Professor de Educação Infantil
- MAMPA Professor de Ensino Fundamental
BREJETUBA
No município de Brejetuba, sul do Espírito Santo, as chances também são para cargos temporários. As 11 oportunidades disponíveis são para professores de diversas áreas e auxiliar materno.
As inscrições estarão abertas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, até às 23:59 horas do dia 22 de dezembro de 2019. Para concorrer a qualquer vaga é necessário que o profissional tenha curso superior em pedagogia ou licenciatura nas áreas oferecidas.
- Auxiliar maternal
- MAPA Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais e/ou Professor de Educação Infantil
- Educação Especial Professor Instrutor e/ou Intérprete de Libras
- Educação Especial Professor de Braille
- MAPB Professor de Arte.
- MAPB Professor de Educação Física
- MAPB Professor de Geografia
- MAPB Professor de História
- MAPB Professor de Língua Portuguesa
- MAPB Professor de Matemática
- MAPB Professor de Ciências.
- Professor MaPA ou MaPB Agricultura e Zootecnia
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene