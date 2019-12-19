647 vagas: confira as oportunidades abertas para educadores no ES

*Viviane Maciel

Vagas abertas para professores em diversos municípios do ES. Crédito: Sedu/Divulgação

Muitas oportunidades estão abertas para quem atua na área da Educação . São 647 chances de empregos fixos e temporários em vários municípios do Espírito Santo para profissionais como pedagogos, professores, assistentes de sala, coordenador e secretário escolar.

Ibiraçu, Piúma, Pinheiros, As oportunidades estão abertas nos municípios de Vila Velha Santa Leopoldina , e Brejetuba . Os interessados devem ficar atentos com o fim dos prazos de inscrição de cada município que varia do dia 19 de dezembro de 2019 até o dia 19 de janeiro de 2020.

VILA VELHA

Todos os cargos requerem, no mínimo ensino superior na área. As chances são para professores e pedagogos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de janeiro de 2020, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

PB - Música

PB - Professor de artes

PB - Professor ciências

PB - Professor educação física

PB - Professor geografia

PB - Professor história

PB - Professor língua inglesa

PB - Professor língua portuguesa

PB - Professor matemática

PB - Professor tecnologias educacionais

PB - Professor ensino religioso

PC - Professor coordenador

PE - Professor bilíngue

PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas

PE - Professor educação especial na área de deficiência visual

PE - Professor tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras

PE - Professor libras

PI - Professor educação infantil

PP - Professor pedagogo

Secretário escolar

PINHEIROS

Das 97 vagas oferecidas, 54 são para professores e as outras 43 serão distribuídas para equipe de apoio das escolas. Os candidatos aos cargos de professor tem o 13 e 14 de janeiro de 2020 para se inscreverem. Já os interessados nas vagas de equipe de apoio podem se inscrever no dia 15 e 16 de janeiro de 2020.

Os cadastros serão feitos na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, localizada na Avenida Setembrino Pelissari, 321, centro, em Pinheiros, durante o horário de funcionamento das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Professor de Educação Infantil

Professor de Ens. Fundamental - Séries Iniciais (1º ao 3º ano)

Professor de Ensino Fundamental  Séries Iniciais (4º e 5º ano)

Professor de Empreendedorismo

Prof. Agricultura/ Técnicas Agrícolas - Ens. Fundamental

Professor de Língua Portuguesa

Professor de Matemática

Professor de Ciências

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Geografia/História

Professor de Educação Física

Professor de Inglês (Educ. Infantil e Ens. Fundamental)

Professor de Artes

Assistente Social

Ajudante de Pedreiro

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Secretaria

Educador Físico

Eletricista

Fonoaudiólogo

Instrutor de Música

Merendeira

Merendeira/Auxiliar de Serviços Gerais

Monitor de Transporte Escolar

Motorista

Pedreiro

Profissional de Apoio/Cuidador do Aluno Especial

Psicólogo

Trabalhador Braçal

Zelador Escolar

IBIRAÇU

As inscrições serão realizadas até o dia 19 de dezembro, de 8h às 16h, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizada na Av. Conde DEu, s/nº, em Ibiraçu. Para concorrer a um cargo, os candidatos devem levar a ficha de inscrição já preenchida, cópias de documento com foto, diploma, histórico escolar, certificado de conclusão, comprovante de exercício profissional e registro no Conselho de Classe.

Professor MAPP Pedagogo

Professor MAPP Pedagogo

Professor MAPA

Professor MAPA

Professor MAPA

Professor MAPA

Professor MAPB/Inglês

Professor MAPB/Arte

Professor MAPB/Língua Portuguesa

Professor MAPB/Matemática

Professor MAPB/História

Professor MAPB/Ciências

Professor MAPB/Educação Física

Professor MAPB/Informática

Professor MAPA  Atendimento Educacional Especializado/AEE

PIÚMA

Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura até as 18h do dia 26 de dezembro de 2019. Para concorrer à vaga, o candidato deve ter no mínimo ensino médio completo ou estar cursando licenciatura, e obrigatoriamente ter concluído curso de Educação Especial com carga horária mínima de 180h.

Assistente de sala

SANTA LEOPOLDINA

Em Santa Leopoldina as chances são para professores temporários. Ao todo são 10 vagas e todas exigem, no mínimo, nível superior na área. Os salários podem chegar a R$ 2.525,78 dependendo da titulação do profissional.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação até às 23:59 horas do dia 25 de dezembro de 2019.

MAMPB  Professor de Arte

MAMPB  Professor de Educação Física

MAMPB  Professor de Geografia

MAMPB  Professor de História

MAMPB  Professor de Língua Inglesa

MAMPB  Professor de Língua Portuguesa

MAMPB  Professor de Matemática

MAMPB  Professor de Ciências

MAMPA  Professor de Educação Infantil

MAMPA  Professor de Ensino Fundamental

BREJETUBA

No município de Brejetuba, sul do Espírito Santo, as chances também são para cargos temporários. As 11 oportunidades disponíveis são para professores de diversas áreas e auxiliar materno.

As inscrições estarão abertas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, até às 23:59 horas do dia 22 de dezembro de 2019. Para concorrer a qualquer vaga é necessário que o profissional tenha curso superior em pedagogia ou licenciatura nas áreas oferecidas.

Auxiliar maternal

MAPA  Professor de Ensino Fundamental  Anos Iniciais e/ou Professor de Educação Infantil

Educação Especial  Professor Instrutor e/ou Intérprete de Libras

Educação Especial  Professor de Braille

MAPB  Professor de Arte.

MAPB  Professor de Educação Física

MAPB  Professor de Geografia

MAPB  Professor de História

MAPB  Professor de Língua Portuguesa

MAPB  Professor de Matemática

MAPB  Professor de Ciências.

Professor MaPA ou MaPB  Agricultura e Zootecnia