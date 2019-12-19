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Educação

647 vagas: confira as oportunidades abertas para educadores no ES

As chances são para pedagogos, assistentes de sala, e professores em diversas áreas; as inscrições variam para cada município e os salários podem chegar a R$ 2,5 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 16:24

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 16:24

*Viviane Maciel

Vagas abertas para professores em diversos municípios do ES. Crédito: Sedu/Divulgação
Muitas oportunidades estão abertas para quem atua na área da Educação. São 647 chances de empregos fixos e temporários em vários municípios do Espírito Santo para profissionais como pedagogos, professores, assistentes de sala, coordenador e secretário escolar.
As oportunidades estão abertas nos municípios de Vila VelhaIbiraçuPiúmaPinheirosSanta Leopoldina, e Brejetuba. Os interessados devem ficar atentos com o fim dos prazos de inscrição de cada município que varia do dia 19 de dezembro de 2019 até o dia 19 de janeiro de 2020.

VILA VELHA

Em Vila Velha, a prefeitura abre o concurso para 464 cargos nas redes de ensino público. Do total de oportunidades, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% para candidatos com deficiência.
Todos os cargos requerem, no mínimo ensino superior na área. As chances são para professores e pedagogos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 19 de janeiro de 2020, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
  • PB - Música
  • PB - Professor de artes
  • PB - Professor ciências
  • PB - Professor educação física
  • PB - Professor geografia
  • PB - Professor história
  • PB - Professor língua inglesa
  • PB - Professor língua portuguesa
  • PB - Professor matemática 
  • PB - Professor tecnologias educacionais
  • PB - Professor ensino religioso
  • PC - Professor coordenador
  • PE - Professor bilíngue
  • PE - professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas
  • PE - Professor educação especial na área de deficiência visual 
  • PE - Professor tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras 
  • PE - Professor libras 
  • PI - Professor educação infantil
  • PP - Professor pedagogo 
  • Secretário escolar

PINHEIROS

A Prefeitura de Pinheiros abre o processo seletivo para professores habilitados e não habilitados em regime temporário e formação de cadastro reserva. Os requisitos vão desde nível fundamental ao superior e os salários variam de R$ 998,00 a R$ 2.525,78.
Das 97 vagas oferecidas, 54 são para professores e as outras 43 serão distribuídas para equipe de apoio das escolas. Os candidatos aos cargos de professor tem o 13 e 14 de janeiro de 2020 para se inscreverem. Já os interessados nas vagas de equipe de apoio podem se inscrever no dia 15 e 16 de janeiro de 2020.
Os cadastros serão feitos na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, localizada na Avenida Setembrino Pelissari, 321, centro, em Pinheiros, durante o horário de funcionamento das 8h às 11h e das 13h às 16h.
  • Professor de Educação Infantil
  • Professor de Ens. Fundamental - Séries Iniciais (1º ao 3º ano) 
  • Professor de Ensino Fundamental  Séries Iniciais (4º e 5º ano)
  • Professor de Empreendedorismo 
  • Prof. Agricultura/ Técnicas Agrícolas - Ens. Fundamental 
  • Professor de Língua Portuguesa 
  • Professor de Matemática 
  • Professor de Ciências 
  • Professor de Geografia 
  • Professor de História
  • Professor de Geografia/História 
  • Professor de Educação Física 
  • Professor de Inglês (Educ. Infantil e Ens. Fundamental) 
  • Professor de Artes 
  • Assistente Social
  • Ajudante de Pedreiro
  • Auxiliar de Serviços Gerais 
  • Auxiliar de Secretaria
  • Educador Físico 
  • Eletricista
  • Fonoaudiólogo 
  • Instrutor de Música
  • Merendeira 
  • Merendeira/Auxiliar de Serviços Gerais 
  • Monitor de Transporte Escolar
  • Motorista
  • Pedreiro
  • Profissional de Apoio/Cuidador do Aluno Especial
  • Psicólogo
  • Trabalhador Braçal
  • Zelador Escolar 

IBIRAÇU

Em Ibiraçu, no norte do Espírito Santo, a Prefeitura iniciou as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária das 15 vagas para os cargos de professor. Os profissionais devem ter formação na respectiva área e os salários são de R$ 1.758,44 para todas as vagas.
As inscrições serão realizadas até o dia 19 de dezembro, de 8h às 16h, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizada na Av. Conde DEu, s/nº, em Ibiraçu. Para concorrer a um cargo, os candidatos devem levar a ficha de inscrição já preenchida, cópias de documento com foto, diploma, histórico escolar, certificado de conclusão, comprovante de exercício profissional e registro no Conselho de Classe.

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  • Professor MAPP Pedagogo 
  • Professor MAPP Pedagogo
  • Professor MAPA 
  • Professor MAPA  
  • Professor MAPA  
  • Professor MAPA   
  • Professor MAPB/Inglês
  • Professor MAPB/Arte 
  • Professor MAPB/Língua Portuguesa 
  • Professor MAPB/Matemática 
  • Professor MAPB/História 
  • Professor MAPB/Ciências 
  • Professor MAPB/Educação Física
  • Professor MAPB/Informática
  • Professor MAPA   Atendimento Educacional Especializado/AEE

PIÚMA

No litoral sul do Espírito Santo, a Prefeitura de Piúma abre as inscrições para o processo seletivo de vagas temporárias para assistente de sala. Serão 50 vagas ofertadas pelo município, mais chances para cadastro reserva, com salário de R$ 1.089,91.
Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura até as 18h do dia 26 de dezembro de 2019. Para concorrer à vaga, o candidato deve ter no mínimo ensino médio completo ou estar cursando licenciatura, e obrigatoriamente ter concluído curso de Educação Especial com carga horária mínima de 180h.
  • Assistente de sala

SANTA LEOPOLDINA

Em Santa Leopoldina as chances são para professores temporários. Ao todo são 10 vagas e todas exigem, no mínimo, nível superior na área. Os salários podem chegar a R$ 2.525,78 dependendo da titulação do profissional.
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação até às 23:59 horas do dia 25 de dezembro de 2019.
  • MAMPB  Professor de Arte
  • MAMPB  Professor de Educação Física
  • MAMPB  Professor de Geografia
  • MAMPB  Professor de História
  • MAMPB  Professor de Língua Inglesa
  • MAMPB  Professor de Língua Portuguesa
  • MAMPB  Professor de Matemática
  • MAMPB  Professor de Ciências
  • MAMPA  Professor de Educação Infantil
  • MAMPA  Professor de Ensino Fundamental

BREJETUBA

No município de Brejetuba, sul do Espírito Santo, as chances também são para cargos temporários. As 11 oportunidades disponíveis são para professores de diversas áreas e auxiliar materno.
As inscrições estarão abertas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, até às 23:59 horas do dia 22 de dezembro de 2019. Para concorrer a qualquer vaga é necessário que o profissional tenha curso superior em pedagogia ou licenciatura nas áreas oferecidas.
  • Auxiliar maternal
  • MAPA  Professor de Ensino Fundamental  Anos Iniciais e/ou Professor de Educação Infantil
  • Educação Especial  Professor Instrutor e/ou Intérprete de Libras
  • Educação Especial  Professor de Braille
  • MAPB  Professor de Arte.
  • MAPB  Professor de Educação Física
  • MAPB  Professor de Geografia
  • MAPB  Professor de História
  • MAPB  Professor de Língua Portuguesa
  • MAPB  Professor de Matemática
  • MAPB  Professor de Ciências.
  • Professor MaPA ou MaPB  Agricultura e Zootecnia

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