Prefeitura de Piúma abre 50 vagas para assistente de sala

As vagas são para profissionais atuarem nas redes municipais de ensino atendendo crianças que possuam deficiência, transtornos de desenvolvimento e altas habilidades, assim como os portadores de dislexia e de TDAH (transtorno de déficit de atenção com hiperatividade).

Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura até as 18h do dia 26 de dezembro de 2019. Após o fim das inscrições, os candidatos serão classificados pela contagem dos pontos dos títulos, formação acadêmica e tempo de serviço. Os selecionados são convocados e começam a atuar conforme demanda no ano letivo de 2020.