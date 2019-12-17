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Educação

Prefeitura de Piúma abre 50 vagas para assistente de sala

As inscrições podem ser feitas pelo site da prefeitura até o dia 26 de dezembro; todas as vagas são para temporários com salário de R$ 1.089,91
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 18:18

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 18:18

*Viviane Maciel

Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma
A Prefeitura de Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, abre as inscrições para o processo seletivo de vagas temporárias para assistente de sala. Serão 50 oportunidades ofertadas pelo município, mais chances para cadastro reserva, com salário de R$ 1.089,91.
As vagas são para profissionais atuarem nas redes municipais de ensino atendendo crianças que possuam deficiência, transtornos de desenvolvimento e altas habilidades, assim como os portadores de dislexia e de TDAH (transtorno de déficit de atenção com hiperatividade).

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Para concorrer ao cargo, o candidato deve ter no mínimo ensino médio completo ou estar cursando licenciatura, e obrigatoriamente ter concluído curso de Educação Especial com carga horária mínima de 180h.
Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura até as 18h do dia 26 de dezembro de 2019. Após o fim das inscrições, os candidatos serão classificados pela contagem dos pontos dos títulos, formação acadêmica e tempo de serviço. Os selecionados são convocados e começam a atuar conforme demanda no ano letivo de 2020.

CONFIRA TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA

Assistente de sala
  • Vagas: 50 + Cadastro reserva
  • Salário: R$ 1.089,91
  • Carga horária: 25h semanais
  • Requisitos:  Licenciatura Plena na área da Educação (MAPA, MAPB ou MAPP) ou Licenciatura em Curso Normal Superior ou Nível Médio na Modalidade Normal (alteração da LDB) ou ser estudante de Licenciatura Plena na área da Educação (MAPA, MAPB ou MAPP), com no mínimo o 6º período concluído, todas as opções acompanhadas de curso de formação de especialista em nível de pós-graduação na área da Educação Especial ou Certificado com carga horária mínima de 180H, cursado a partir de 2009, na área específica da Educação Especial.

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