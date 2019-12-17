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IBGE prepara edital para preencher mais de 225 mil vagas

Previsão é que regras da seleção sejam divulgas em fevereiro de 2020; todos os selecionados vão trabalhar como temporários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 16:37

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 16:37

ibge Crédito: Reprodução/Arquivo
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 225.678 vagas temporárias. De acordo com informações do órgão, o edital está previsto para ser publicado em fevereiro. Os selecionados vão trabalhar na pesquisa do Censo Demográfico do ano que vem.
O prazo para a divulgação das regras da seleção termina em maio de 2020. O nome da empresa que vai elaborar o certame deve ser divulgado nas próximas semanas. A remuneração pode chegar a R$ 4 mil.

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As vagas deverão ser divididas por, pelo menos, dois editais. O primeiro contará com 196 mil vagas para recenseador. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino fundamental. O salário inicial é de R$ 1.100.
Já o segundo edital vai oferecer vagas para agente censitário municipal (6.100 vagas) e agente censitário supervisor (23.578). Os dois cargos exigem que os candidatos tenham o ensino médio e a remuneração pode chegar a R$ 2,4 mil.

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O IBGE já divulgou três editais para contratações temporárias. Ao menos 3.267 chances já foram preenchidas.
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