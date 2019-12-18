Vagas temporárias para professores em Ibiraçu

*Viviane Maciel

Prefeitura Municipal de Ibiraçu contrata professores em regime temporário. Crédito: Prefeitura de Ibiraçu/Divulgação

Ao todo são 15 vagas para os cargos de professor MAPP e MAPA, além de professores nas áreas de artes, inglês, história, matemática, ciências, língua portuguesa, educação física, informática e educação especial. Os profissionais devem ter formação na respectiva área e os salários são de R$ 1.758,44 para todas as vagas.

As inscrições serão realizadas entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2019, de 8h às 16h, no Complexo Cultural Roque Peruch, localizada na Av. Conde DEu, s/nº, em Ibiraçu. Para concorrer a um cargo, os candidatos devem levar a ficha de inscrição já preenchida, cópias de documento com foto, diploma, histórico escolar, certificado de conclusão, comprovante de exercício profissional e registro no Conselho de Classe.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, a primeira de comprovação dos requisitos para o cargo, de caráter eliminatório, e a segunda de pontuação de títulos, de caráter classificatório.

Após a as etapas de seleção, os candidatos convocados têm até 24 horas para comparecer a Secretaria Municipal de Educação e apresentar os documentos exigidos. Os selecionados irão atuar durante o ano letivo de 2020 nas escolas de ensino fundamental da zona urbana e rural do município.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO

PROFESSOR MAPP PEDAGOGO

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção, Gestão escolar ou Gestão educacional. Experiência mínima de 02 (dois) anos de docência.

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção, Gestão escolar ou Gestão educacional. Experiência mínima de 02 (dois) anos de docência. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: 25h semanais

PROFESSOR MAPP PEDAGOGO

Requisitos: Licenciatura Plena em pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção, Gestão Escolar ou Gestão Educacional. Experiência mínima de 02 (dois) anos de docência.

Licenciatura Plena em pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção, Gestão Escolar ou Gestão Educacional. Experiência mínima de 02 (dois) anos de docência. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: 25h semanais

PROFESSOR MAPA

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior para as séries iniciais do Ensino Fundamental.

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: 25h semanais

PROFESSOR MAPA

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil. ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Especialização em Educação Infantil ou Curso Superior com habilitação em Educação Infantil. ou Curso Superior e Especialização em Educação Infantil.

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil. ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Especialização em Educação Infantil ou Curso Superior com habilitação em Educação Infantil. ou Curso Superior e Especialização em Educação Infantil. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: 25h semanais

PROFESSOR MAPA

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior para as séries iniciais do Ensino Fundamental.

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior para as séries iniciais do Ensino Fundamental. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: 25h semanais

PROFESSOR MAPA

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil. ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Especialização em Educação Infantil. ou Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Infantil. ou Curso Normal Superior e Especialização em Educação Infantil.

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil. ou Licenciatura Plena em Pedagogia e Especialização em Educação Infantil. ou Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Infantil. ou Curso Normal Superior e Especialização em Educação Infantil. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: 25h semanais

PROFESSOR MAPB/INGLÊS

Requisitos: Licenciatura Plena em Letras/Inglês. ou Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, conforme Resolução Nº 02 de 01/07/2015, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação.

Licenciatura Plena em Letras/Inglês. ou Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, conforme Resolução Nº 02 de 01/07/2015, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.

PROFESSOR MAPB/ARTE

Requisitos: Licenciatura Plena em Arte, ou Educação Artística, ou em Artes Visuais, ou em Artes Cênicas, ou em Artes Plásticas, ou em Música, ou em Teatro, ou em Dança. ou, Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, conforme Resolução Nº 02 de 01/07/2015, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação.

Licenciatura Plena em Arte, ou Educação Artística, ou em Artes Visuais, ou em Artes Cênicas, ou em Artes Plásticas, ou em Música, ou em Teatro, ou em Dança. ou, Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, conforme Resolução Nº 02 de 01/07/2015, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.

PROFESSOR MAPB/LÍNGUA PORTUGUESA

Requisitos: Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa.

Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.

PROFESSOR MAPB/MATEMÁTICA

Requisitos: Licenciatura Plena em Matemática.

Licenciatura Plena em Matemática. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.

PROFESSOR MAPB/HISTÓRIA

Requisitos: Licenciatura Plena em História. ou Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, conforme Resolução Nº 02 de 01/07/2015, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação

Licenciatura Plena em História. ou Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, conforme Resolução Nº 02 de 01/07/2015, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.

PROFESSOR MAPB/CIÊNCIAS

Requisitos: Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. ou Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, conforme Resolução Nº 02 de 01/07/2015, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação.

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. ou Formação Pedagógica para Docentes (Complementação Pedagógica) na área pleiteada, conforme Resolução Nº 02 de 01/07/2015, acompanhada de histórico escolar e Diploma de Graduação. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.

PROFESSOR MAPB/EDUCAÇÃO FÍSICA

Requisitos: Licenciatura Plena em Educação Física, acrescido de Comprovação de Registro. Profissional Regular no Conselho Regional de Educação Física  CREF.

Licenciatura Plena em Educação Física, acrescido de Comprovação de Registro. Profissional Regular no Conselho Regional de Educação Física  CREF. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.

PROFESSOR MAPB/INFORMÁTICA

Requisitos: Licenciatura Plena na área da Educação. Curso de Formação em Informática Educacional, com carga horária mínima de 80 horas. Experiência comprovada de, no mínimo, 06 (seis) meses na função de professor ou mediador dos trabalhos de Laboratório de Informática em unidades de ensino.

Licenciatura Plena na área da Educação. Curso de Formação em Informática Educacional, com carga horária mínima de 80 horas. Experiência comprovada de, no mínimo, 06 (seis) meses na função de professor ou mediador dos trabalhos de Laboratório de Informática em unidades de ensino. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.

PROFESSOR MAPA  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/AEE

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em séries iniciais/anos iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil ou Curso Normal Superior com habilitação para o magistério em séries iniciais/anos iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil ou Licenciatura em Pedagogia regulamentada pela resolução CNE/CP Nº 1 de 15/05/2006, acompanhada do Histórico Escolar Final. Certificado de PósGraduação Lato Sensu na área de Educação Especial/Inclusiva. 06 (seis) meses de experiência em sala de aula de atendimento educacional especializado/sala de recurso.

Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em séries iniciais/anos iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil ou Curso Normal Superior com habilitação para o magistério em séries iniciais/anos iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil ou Licenciatura em Pedagogia regulamentada pela resolução CNE/CP Nº 1 de 15/05/2006, acompanhada do Histórico Escolar Final. Certificado de PósGraduação Lato Sensu na área de Educação Especial/Inclusiva. 06 (seis) meses de experiência em sala de aula de atendimento educacional especializado/sala de recurso. Salário: R$ 1.758,44

R$ 1.758,44 Carga horária: Definida após efetivação das matrículas e quantitativo de turmas, não ultrapassando 25 horas semanais.