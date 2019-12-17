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Jovens talentos

Mais de 70 vagas de estágio abertas esta semana no ES

Chances são para estudantes do nível médio ao superior, com bolsas que podem chegar a R$ 1000; inscrições ficam abertas nos sites das empresas recrutadoras até que a vaga seja preenchida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 10:53

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 10:53

*Viviane Maciel

Oportunidades para estudantes ingressarem no mercado de trabalho  Crédito: Pixabay
O fim do ano chega com muitas oportunidades de estágio para quem quer ingressar no mercado de trabalho em 2020. Ao todo são 75 vagas para estudantes do nível médio, técnico e superior, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 1000. As chances estão abertas nos sistemas de várias empresas recrutadoras do Espírito Santo.
O Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional (COEP) está com 31 oportunidades para estagiários e aprendizes. As vagas são para os municípios de VitóriaVila VelhaSerraViana e Cariacica. Os interessados devem ficar atentos a forma de se inscrever, todos os candidatos serão chamados para a etapa de pré-seleção e entrevista, e algumas vagas ainda requerem que o estudante envie o currículo por e-mail.
As chances são para estudantes do ensino médio, técnico em elétrica, eletrônica, mecânica e Administração, além de das áreas de tecnologia da informação, recursos humanos, ciências contábeis, química, farmácia, e fisioterapia.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) também oferece chances para estágio. São 19 oportunidades nas áreas de administração, segurança do trabalho, mecânica, desenho industrial, automação industrial, publicidade e propaganda, ciência da computação, marketing, gestão comercial, eletrotécnica, logística, e informática.
Para se inscrever a uma vaga o interessado deve acessar o site do instituto e se cadastrar. Com o perfil criado o estudante pode participar de quantos processos de seleção quiser.

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A agência de estágios Cipe conta com pelo menos 5 oportunidades abertas em seu sistema para estudantes de nível médio e educação física. O candidato pode conferir mais informações pelo site ou diretamente nas redes sociais da empresa. Os interessados em uma vaga podem entrar em contato com o Cipe pelos telefones (27) 3223-6408 e (27) 3223-2705.
As empresas de recrutamento Rhopen e Psicoespaço também divulgam oportunidades de estágio. A primeira empresa oferece 3 e a segunda 4 oportunidades para diferentes áreas e níveis. Todos os cadastros podem ser feitos pelos sites de cada recrutadora.
A Center RH também é uma empresa recrutadora que conta com oportunidades abertas em seu sistema. São 10 vagas para estudantes de nível médio e para as áreas de administração, ciências contábeis e tecnologia da informação. Todas as chances estão distribuídas entre os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica.
Quem também abre vagas para estagiários é o supermercado Extrabom. As 3 oportunidades são para atendimento ao cliente. Os candidatos devem cursar o ensino médio e residir próximo ao local. Para concorrer à vaga, o interessado deve se inscrever no site do supermercado.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

COEP
Inscreva-se 
  • Técnico em Elétrica / Técnico em Eletrônica / Técnico em Mecânica (2 vagas)
  • Técnico em Administração (2 vagas)
  • Ensino Médio (8 vagas)
  • Ensino Médio, Técnico Em Administração (1 vaga)
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnol. em Sistema de Informação (1 vaga)
  • Ciências Contábeis (2 vagas)
  • Administração, Técnico em Administração (2 vagas)
  • Administração, Recursos Humanos (1 vaga)
  • Engenharia Química / Química (1 vaga)
  • Administração / Ciências Contábeis (3 vagas)
  • Farmácia (1 vaga)
  • Fisioterapia (1 vaga)
  • Administração (1 vaga)
IEL
Inscreva-se
  • Administração (4 vagas)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (2 vagas)
  • Técnico em Mecânico (2 vagas)
  • Desenho Industrial (1 vaga)
  • Técnico em Automação Industrial (1 vaga)
  • Publicidade e Propaganda (1 vaga)
  • Ciência da Computação (1 vaga)
  • Tecnólogo em Marketing (1 vaga)
  • Tecnólogo em Gestão Comercial (1 vaga)
  • Técnico em Eletrotécnica (2 vagas)
  • Técnico em Logística (1 vaga)
  • Técnico em Informática (1 vaga)
  • Técnico em Administração (1 vaga)

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Os cursos que pagam bolsa de estágio de até R$ 1,5 mil no Espírito Santo

CIPE
Inscreva-se 
  • Ensino médio (3 vagas)
  • Bacharel em Educação Física (2 vagas)
PSICOESPAÇO
Inscreva-se 
  • Psicologia (1 vaga)
  • Marketing (1 vaga)
  • Tecnologia da Informação (1 vaga)
  • Administração (1 vaga)
EXTRABOM
Inscreva-se 
  • Atendimento ao cliente (3 vagas)
CENTER RH
Inscreva-se 
  • Administração (2 vagas)
  • Ciências Contábeis / Administração
  • Ensino Médio (5 vagas)
  • Estágio em TI (2 vagas)
RHOPEN
Inscreva-se 
  • Psicologia (1 vaga)
  • Informática (1 vaga)
  • Design (1 vaga)
*Estagiaria sob a supervisão de Diná Sanchotene
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

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