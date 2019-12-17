Mais de 70 vagas de estágio abertas esta semana no ES

*Viviane Maciel

Oportunidades para estudantes ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Pixabay

O fim do ano chega com muitas oportunidades de estágio para quem quer ingressar no mercado de trabalho em 2020. Ao todo são 75 vagas para estudantes do nível médio, técnico e superior, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 1000. As chances estão abertas nos sistemas de várias empresas recrutadoras do Espírito Santo.

Vila Velha, Serra, Viana e O Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional (COEP) está com 31 oportunidades para estagiários e aprendizes. As vagas são para os municípios de Vitória Cariacica . Os interessados devem ficar atentos a forma de se inscrever, todos os candidatos serão chamados para a etapa de pré-seleção e entrevista, e algumas vagas ainda requerem que o estudante envie o currículo por e-mail.

As chances são para estudantes do ensino médio, técnico em elétrica, eletrônica, mecânica e Administração, além de das áreas de tecnologia da informação, recursos humanos, ciências contábeis, química, farmácia, e fisioterapia.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) também oferece chances para estágio . São 19 oportunidades nas áreas de administração, segurança do trabalho, mecânica, desenho industrial, automação industrial, publicidade e propaganda, ciência da computação, marketing, gestão comercial, eletrotécnica, logística, e informática.

Para se inscrever a uma vaga o interessado deve acessar o site do instituto e se cadastrar. Com o perfil criado o estudante pode participar de quantos processos de seleção quiser.

A agência de estágios Cipe conta com pelo menos 5 oportunidades abertas em seu sistema para estudantes de nível médio e educação física. O candidato pode conferir mais informações pelo site ou diretamente nas redes sociais da empresa. Os interessados em uma vaga podem entrar em contato com o Cipe pelos telefones (27) 3223-6408 e (27) 3223-2705.

As empresas de recrutamento Rhopen e Psicoespaço também divulgam oportunidades de estágio . A primeira empresa oferece 3 e a segunda 4 oportunidades para diferentes áreas e níveis. Todos os cadastros podem ser feitos pelos sites de cada recrutadora.

A Center RH também é uma empresa recrutadora que conta com oportunidades abertas em seu sistema. São 10 vagas para estudantes de nível médio e para as áreas de administração, ciências contábeis e tecnologia da informação. Todas as chances estão distribuídas entre os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica.

Quem também abre vagas para estagiários é o supermercado Extrabom. As 3 oportunidades são para atendimento ao cliente. Os candidatos devem cursar o ensino médio e residir próximo ao local. Para concorrer à vaga, o interessado deve se inscrever no site do supermercado.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

Técnico em Elétrica / Técnico em Eletrônica / Técnico em Mecânica (2 vagas)

Técnico em Administração (2 vagas)

Ensino Médio (8 vagas)

Ensino Médio, Técnico Em Administração (1 vaga)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnol. em Sistema de Informação (1 vaga)

Ciências Contábeis (2 vagas)

Administração, Técnico em Administração (2 vagas)

Administração, Recursos Humanos (1 vaga)

Engenharia Química / Química (1 vaga)

Administração / Ciências Contábeis (3 vagas)

Farmácia (1 vaga)

Fisioterapia (1 vaga)

Administração (1 vaga)

Administração (4 vagas)



Técnico em Segurança do Trabalho (2 vagas)

Técnico em Mecânico (2 vagas)

Desenho Industrial (1 vaga)

Técnico em Automação Industrial (1 vaga)

Publicidade e Propaganda (1 vaga)

Ciência da Computação (1 vaga)

Tecnólogo em Marketing (1 vaga)

Tecnólogo em Gestão Comercial (1 vaga)

Técnico em Eletrotécnica (2 vagas)

Técnico em Logística (1 vaga)

Técnico em Informática (1 vaga)

Técnico em Administração (1 vaga)

Ensino médio (3 vagas)

Bacharel em Educação Física (2 vagas)

Psicologia (1 vaga)

Marketing (1 vaga)

Tecnologia da Informação (1 vaga)

Administração (1 vaga)

Atendimento ao cliente (3 vagas)

CENTER RH

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Administração (2 vagas)



Ciências Contábeis / Administração

Ensino Médio (5 vagas)

Estágio em TI (2 vagas)

Psicologia (1 vaga)



Informática (1 vaga)

Design (1 vaga)