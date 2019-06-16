Os cursos que pagam bolsa de estágio de até R$ 1,5 mil no Espírito Santo

Wesley Nascimento deixou o emprego para estagiar na sua área de formação Crédito: Ricardo Medeiros

Colocar em prática tudo o que aprendeu na faculdade. Este é um dos principais objetivos de estudantes em formação acadêmica ao realizar um estágio . Alguns cursos estão tão em alta no mercado que, antes mesmo de graduandos saírem das universidades, eles garantem bolsas superiores ao salário mínimo, que hoje é de R$ 998. De acordo com a área escolhida, esse benefício pode chegar a R$ 1,5 mil mensais.

As formações mais valorizadas são aquelas ligadas à Tecnologia da Informação, com bolsa de R$ 1,5 mil para alunos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnólogos em Redes e Tecnólogos em Análises de Sistemas, por exemplo.

Já os estudantes de Engenharias (Produção, Química, Mecânica e Elétrica) podem receber valores em torno de R$ 1,4 mil. Administração, Publicidade e Marketing têm bolsas que chegam a R$ 1,3 mil. Alunos de Enfermagem, por sua vez, alcançam a remuneração de R$ 1.250 e os de Direito R$ 1 mil.

De acordo com especialistas, os valores das bolsas são reflexos dos salários pagos para aqueles profissionais que já estão formados.

“A área de TI, por exemplo, é um segmento onde a concorrência é acirrada e o número de trabalhadores não atende à demanda do mercado, provocando uma dança das cadeiras dentro das companhias, com uma empresa tirando profissional de outra. De forma geral, além da Tecnologia, a área contábil e a Engenharia são muito bem remuneradas. A falta de pessoal qualificado neste segmento se reflete nas oportunidades de estágio e nos valores das bolsas”, afirma a diretora da Rhopen, Jaciara Pinheiro.

Aproveitando a alta do mercado de tecnologia, o estudante do curso de Sistemas da Informação Wesley Nascimento Ribeiro, de 22 anos, deixou o emprego com carteira assinada para apostar na oportunidade de estágio. Ele, que já trabalhava com informática, acredita que estagiar proporciona um aprendizado ainda maior do que o emprego que tinha anteriormente.

“Antes ficava apenas em um setor e não tinha muita chance para crescer. Agora, no estágio, posso atuar em diversos segmentos dentro da empresa e o aprendizado ocorre em todas as áreas. Comecei há três semanas em uma empresa que não tinha ninguém para cuidar da parte de tecnologia e hoje os colaboradores conseguem ter soluções rápidas para seus problemas. Minha expectativa é ser contratado após a minha formatura”, afirma o jovem que está no quarto período do curso.

Jaciara Pinheiro aponta que Engenharia também conta com bastante vagas para estagiários e com boas remunerações. Ela lembra que os valores pagos para os estudantes, independentemente da área, vão depender do porte de cada empresa.

A diretora observa ainda que um estagiário de Marketing, voltado para mídias sociais, pode receber uma bolsa em torno de R$ 1,1 mil. “O estudante precisa buscar oportunidade e não a bolsa. Ele deve observar as possibilidades de carreira e se a empresa tem a ver com o estilo de vida dele”, orienta.

Para Jaciara, o desenvolvimento do aluno vai depender do quanto ele quer se diferenciar dos demais, encarando a oportunidade com seriedade.

“Um bom estagiário precisa ter postura profissional e curiosidade. Esse perfil de estudante chama mais atenção do que aquele que faz apenas o básico. As empresas querem um estagiário dedicado para que ele seja treinado com o objetivo de ser um futuro colaborador”, destaca.

Além das áreas de TI, Marketing e Engenharias, o mercado também demanda estudantes de Administração, Direito, Pedagogia e Publicidade e Propaganda.

A psicóloga da área de estágio do IEL, Luíza Hemerly, alerta que ao se candidatar a uma vaga, é preciso se informar sobre a empresa, processos de seleção e quais habilidades são exigidas por aquela companhia.

OPORTUNIDADES

BOLSAS

Tecnologia da Informação

Cursos como o de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnólogo em Redes e Tecnólogo em Análise de Sistemas garantem bolsas de até R$ 1,5 mil.

Engenharia

Estudantes de Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica recebem bolsas que chegam a R$ 1,4 mil.

Humanas

Alunos dos cursos de Administração e de Publicidade recebem bolsas mensais de até R$ 1,3 mil.

Saúde

As bolsas para estudantes de Enfermagem giram em torno de R$ 1.250.

Justiça

Estudantes de Direito recebem bolsas com remunerações que, em geral, alcançam R$ 1 mil.

VALORES

O que é pago

Especialistas garantem que os valores pagos nas bolsas de estágio vão depender do tamanho de cada empresa.

Seleções

Só para se ter uma ideia, em recente processo seletivo, a Vale ofereceu oportunidades com bolsas de até R$ 1,3 mil para estudantes de nível superior. Já na Petrobras, o valor chegou a R$ 1,4 mil.

ATUAÇÃO JÁ NO INÍCIO DO CURSO

Estudantes de administração, Ewerthon e Morgana fazem estágio em um banco Crédito: Divulgação/Bandes

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho e quem estiver disposto a dar esse importante passo na carreira deve aproveitar as oportunidades que surgem logo no início do curso.

Especialistas alertam que quem se antecipa na procura por uma vaga tem mais chances do que aqueles que preferem deixar a experiência para o final da graduação.

“A ideia é procurar um estágio logo no início do curso. A partir daí, o aluno pode verificar as oportunidades e se se identifica com elas. Além disso, há a possibilidade de ficar na empresa por um período de até dois anos. O estudante que deixa mais para o final, não tem muito o que escolher, fica mais limitado”, comenta a gerente de operações do CIEE, Valquíria Dadalto.

Os cadastros podem ser feitos, principalmente, nas empresas de recrutamento e seleção de estagiários e nos bancos de talentos das faculdades. É importante lembrar que as informações devem ser atualizadas a cada três meses. Para se destacar e conseguir uma oportunidade, o aluno precisa listar suas habilidades, atividades voluntárias, intercâmbios e monitorias.

“Uma movimentação importante que está ocorrendo no mercado é que as empresas estão indo até as instituições de ensino para recrutar estudantes. Isso é muito bom porque as companhias conseguem preparar o profissional para o futuro, de acordo com o que elas necessitam. Aquele que se destaca pode ser contratado depois de se formar”, avalia a supervisora do núcleo de estágio e emprego da Faesa, Marciane Jahring.

Experiências

O estágio também é uma importante ferramenta para dar direcionamento à carreira. É o que destaca o estudante do 4º período de Administração Ewerthon Mattos Paterlini, de 30 anos. Ele não havia pensado em trabalhar na área financeira até começar o contrato no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

“Comecei a estagiar na instituição quando estava no terceiro período. Percebi que já adquiri habilidades que ainda não tinha, como questões voltadas para o atendimento ao público. Não havia pensado no setor financeiro, pois sempre acreditei que teria mais afinidade com a área de marketing. O estágio permitiu que eu ampliasse o meu leque de opções. Além de conhecimento, busquei uma bolsa atrativa”, avalia o jovem.

No sexto período do curso de Administração, a estudante Morgana Oliveira Figueredo, de 35 anos, também faz estágio no Bandes. Ela acredita que a experiência será um diferencial para a sua carreira.

“Durante esse período, temos a oportunidade de interagir com diversos setores do banco. As empresas sempre procuram profissionais com experiência e, mesmo sem ter a formação, essas oportunidades já começaram a surgir”, comenta.

A estagiária destaca que seu foco no futuro estará voltado para concursos públicos. “Sempre tive vontade de trabalhar na área bancária. Estava até fazendo outro estágio quando me inscrevi para a seleção do Bandes. Quero continuar nesse setor e pretendo estudar para processos seletivos de instituições bancárias”, diz Morgana.

A coordenadora da área de Gestão de Pessoas do Bandes, Daniela Cristina Queiroz Cavalieri, lembra que durante o estágio, os estudantes devem sempre demonstrar interesse em aprender.

DICAS PARA CONSEGUIR ESTÁGIO

Currículo

A orientação dos especialistas é ter cuidado e capricho na hora de preparar o currículo. O documento deve estar organizado e escrito de maneira objetiva e transparente. Também não pode contar mentiras. Como ainda não tem experiência, o estudante pode destacar outros pontos como: monitoria, trabalho voluntário e fluência em outros idiomas.

Português

Especialistas alertam que erros de português podem eliminar o candidato de imediato. Por isso, o candidato deve revisar o documento antes de imprimi-lo ou enviá-lo.

Cadastros

Os estudantes devem fazer o cadastro nas empresas responsáveis por recrutamento e seleção de estagiários. É importante sempre deixar o cadastro atualizado.

Objetivos

É importante ter em mente qual é o objetivo do aluno com esse currículo. Atirar para todos os lados não dá resultado nenhum. Portanto, o ideal é direcionar informações para onde o aluno pretende estagiar.

Foco

Outro ponto essencial para conseguir o estágio dos sonhos é buscar oportunidades que estejam alinhadas ao perfil do candidato. É importante também manter o foco em algumas empresas nas quais deseja trabalhar.

Preparação

Antes de ir para entrevista, a dica é se preparar para este momento. Para isso, o aluno deve pesquisar sobre a empresa, o ramo de atuação, o mercado que ela atende, entre outros pontos. Isso vai demonstrar interesse do estudante pela vaga.

Entrevista

Na hora da entrevista, é necessário chegar ao local com antecedência, sem descuidar da aparência. Evite roupas muito informais.

Habilidades

É preciso levar o currículo atualizado, principalmente contendo as habilidades do candidato. O entrevistador precisa sentir entusiasmo por parte do estudante.

Fonte: especialistas ouvidos pela reportagem.

BANCOS ABREM SELEÇÃO COM BOLSA DE ATÉ R$ 1.300

A Caixa Econômica Federal e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) estão com inscrições abertas para a contratação de estagiários, com bolsas que podem chegar a R$ 1,3 mil.

No Bandes, o prazo para se inscrever termina no dia 28 deste mês, no site sne.iel.org.br. A bolsa é de R$ 1.337,50 e o auxílio-transporte de R$ 150. Há chances para alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estatística, Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

Já na Caixa, os estudantes podem se inscrever até 3 de outubro, no site portal.ciee.org.br. As chances são para estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil.

A instituição financeira está ainda com outro processo seletivo aberto. Desta vez, as chances são para alunos que estejam do 5º ao 7º período do curso de Direito.