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Oportunidades

Senac oferece vagas para diversos cargos no ES

Ao todo são 13 cargos para profissionais de diversas áreas; as inscrições para as unidades municipais começam a partir de janeiro e os interessados em trabalhar na unidades móveis já podem enviar os currículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 17:48

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 17:48

*Viviane Maciel

Unidade do Senac em Vitória, está com vagas de emprego abertas . Crédito: Senac-ES / Divulgação
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES) está com oportunidades abertas para profissionais de diversas áreas. As chances são para cargos fixos nas unidades dos municípios e para atuação nas unidades móveis de educação profissional.

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Em Vitória, há vagas para o processo seletivo de auxiliar de serviços e técnico em manutenção. Os interessados em se inscrever deverão entregar a documentação necessária no período de 2, 3 e 6 de janeiro de 2020 no horário das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, no Hotel Ilha do Boi, na Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, em Vitória.
No município de Venda Nova do Imigrante, a instituição oferece chance para o cargo de assistente em atividades de finanças. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e no mínimo 6 meses de experiência na área.

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As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade do Senac no município, de 2 a 3 de janeiro de 2020, das 8h às 11h30 e de 14h às 17h30. Para realizar o cadastro, os candidatos devem levar comprovante de residência, e comprovante de escolaridade e experiência profissional.
As unidades móveis de educação profissional também estão selecionando instrutores para atuar nas áreas de moda, beleza, gestão, comércio, gastronomia, infraestrutura (para o curso de porteiro), turismo e hospitalidade, e informática.
Os interessados devem ter disponibilidade para viagens e trabalho em comunidades carentes. Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

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VITÓRIA
  • Auxiliar de serviços
  • Requisitos: Ensino Fundamental completo
  • Técnico em manutenção
  • Requisitos: Ensino Médio completo e experiência de 6 meses

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VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • Assistente em atividades de finanças
  • Requisitos: Ensino Médio completo e experiência de 6 meses
UNIDADES MÓVEIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
  • Requisitos: Formação na respectiva área e disponibilidade para viajar
  • Moda
  • Beleza
  • Gestão
  • Comércio
  • Gastronomia
  • Infraestrutura
  • Turismo e Hospitalidade
  • Informática
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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