Senac oferece vagas para diversos cargos no ES

*Viviane Maciel
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac-ES) está com oportunidades abertas para profissionais de diversas áreas. As chances são para cargos fixos nas unidades dos municípios e para atuação nas unidades móveis de educação profissional.
Em Vitória, há vagas para o processo seletivo de auxiliar de serviços e técnico em manutenção. Os interessados em se inscrever deverão entregar a documentação necessária no período de 2, 3 e 6 de janeiro de 2020 no horário das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, no Hotel Ilha do Boi, na Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, em Vitória.
No município de Venda Nova do Imigrante, a instituição oferece chance para o cargo de assistente em atividades de finanças. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e no mínimo 6 meses de experiência na área.
As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade do Senac no município, de 2 a 3 de janeiro de 2020, das 8h às 11h30 e de 14h às 17h30. Para realizar o cadastro, os candidatos devem levar comprovante de residência, e comprovante de escolaridade e experiência profissional.
As unidades móveis de educação profissional também estão selecionando instrutores para atuar nas áreas de moda, beleza, gestão, comércio, gastronomia, infraestrutura (para o curso de porteiro), turismo e hospitalidade, e informática.
Os interessados devem ter disponibilidade para viagens e trabalho em comunidades carentes. Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
VEJA TODOS OS CARGOS
VITÓRIA
- Auxiliar de serviços
- Requisitos: Ensino Fundamental completo
- Técnico em manutenção
- Requisitos: Ensino Médio completo e experiência de 6 meses
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Assistente em atividades de finanças
- Requisitos: Ensino Médio completo e experiência de 6 meses
UNIDADES MÓVEIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
- Requisitos: Formação na respectiva área e disponibilidade para viajar
- Moda
- Beleza
- Gestão
- Comércio
- Gastronomia
- Infraestrutura
- Turismo e Hospitalidade
- Informática
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene