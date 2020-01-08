ES deve ter mais de 2 mil vagas de estágio abertas no 1º trimestre

Novas oportunidades surgem no início do ano Crédito: Divulgação

*Viviane Maciel

Os primeiros três meses deste ano podem reservar muitas oportunidades para estudantes que estão buscando uma vaga de estágio. Uma estimativa do Centro de Integração Empresa - Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) mostra que mais de 2 mil vagas, entre novas oportunidades e substituições, devem ser abertas neste primeiro trimestre: uma média de 700 por mês.

O superintendente executivo da integração do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, explica o porquê desta crescente oferta de oportunidades. Nessa época do ano, muitos estudantes concluem o ensino médio/técnico, a graduação, ou o período de dois anos de contrato se encerra. Com isso, as vagas ficam disponíveis e é necessário a substituição para preenchê-las, afirma.

Só no CIEE-ES, há 58 oportunidades de estágio estão abertas, sendo 32 para início imediato em áreas de nível superior e 26 para nível médio/técnico. Os interessados podem se candidatar no site da instituição ou visitando alguma das unidades.

Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades. Os selecionados irão receber bolsa auxílio que varia de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e eventuais outros benefícios concedidos pela empresa contratante.

Serra, Vila Velha e O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) Também está com vagas de estágio em aberto para cidades de Cariacica Vitória . São 30 oportunidades para cursos de nível superior e para estudantes de nível técnico.

Os interessados devem realizar cadastro no site e seguir as orientações. As inscrições são suspensas automaticamente pelo sistema quando atingem o limite de estudantes encaminhados. Os candidatos devem ter atenção, pois algumas das chances se encerram nesta terça-feira (7) e nesta quarta-feira (8).

As empresas recrutadoras do Estado, como Psicoespaço, Center RH, Rhopen e Cipe, também oferecem oportunidades de estágio. As chances são para estudantes de nível médio e superior em diversas áreas. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site das empresas e fazer o cadastro online.

É necessário que o estudante esteja matriculado na área da vaga de escolhida e fique atento aos requisitos de cada cargo. As inscrições ficam abertas até que a vaga seja preenchida.

CONFIRA TODAS AS VAGAS ABERTAS

IEL

Administração

Administração, tecnólogo em marketing ou tecnólogo em gestão comercial (2 vagas)

Administração, tecnólogo em marketing ou tecnólogo em gestão comercial (4 vagas)

Desenho industrial

Publicidade e propaganda

Técnico em segurança do trabalho (2 vagas)

Técnico em mecânica

Empresa do ramo de eletromecânica (2 vagas)

Técnico em eletrotécnica

Administração

Administração

Jornalismo

Pedagogia (4 vagas)

Ensino médio

Ensino médio

CIEE-ES

Administração (6 vagas)

Ciências contábeis (5 vagas)

Tecnologia em logística

Ciência da computação

Sistemas de informação

Engenharia da Computação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Pedagogia

Educação Física

Farmácia (3 vagas)

Design

Gastronomia (3 vagas)

Marketing (2 vagas)

Publicidade e Propaganda (3 vagas)

Ensino Médio Regular (EJA) (4 vagas)

Técnico em Administração (15 vagas)

Técnico em Logística (3 vagas)

Técnico em Segurança do Trabalho (2 vagas)

Técnico em Rede de Computadores

Técnico em Informática

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PSICOESPAÇO

Psicologia

Tecnologia da Informação

Administração

Marketing

RHOPEN

Design

CIPE

Engenharia Civil ou Técnico em Edificações

Ensino Médio

Ensino médio - Regular ou EJA

Técnico em administração/Turismo

CENTER RH

Ciências Contábeis Ou Administração

Ensino Médio (3 vagas)

Pedagogia

Pedagogia