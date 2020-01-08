ES deve ter mais de 2 mil vagas de estágio abertas no 1º trimestre

*Viviane Maciel
Os primeiros três meses deste ano podem reservar muitas oportunidades para estudantes que estão buscando uma vaga de estágio. Uma estimativa do Centro de Integração Empresa - Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) mostra que mais de 2 mil vagas, entre novas oportunidades e substituições, devem ser abertas neste primeiro trimestre: uma média de 700 por mês.
O superintendente executivo da integração do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, explica o porquê desta crescente oferta de oportunidades. Nessa época do ano, muitos estudantes concluem o ensino médio/técnico, a graduação, ou o período de dois anos de contrato se encerra. Com isso, as vagas ficam disponíveis e é necessário a substituição para preenchê-las, afirma.
Só no CIEE-ES, há 58 oportunidades de estágio estão abertas, sendo 32 para início imediato em áreas de nível superior e 26 para nível médio/técnico. Os interessados podem se candidatar no site da instituição ou visitando alguma das unidades.
Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades. Os selecionados irão receber bolsa auxílio que varia de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e eventuais outros benefícios concedidos pela empresa contratante.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) Também está com vagas de estágio em aberto para cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. São 30 oportunidades para cursos de nível superior e para estudantes de nível técnico.
Os interessados devem realizar cadastro no site e seguir as orientações. As inscrições são suspensas automaticamente pelo sistema quando atingem o limite de estudantes encaminhados. Os candidatos devem ter atenção, pois algumas das chances se encerram nesta terça-feira (7) e nesta quarta-feira (8).
As empresas recrutadoras do Estado, como Psicoespaço, Center RH, Rhopen e Cipe, também oferecem oportunidades de estágio. As chances são para estudantes de nível médio e superior em diversas áreas. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site das empresas e fazer o cadastro online.
É necessário que o estudante esteja matriculado na área da vaga de escolhida e fique atento aos requisitos de cada cargo. As inscrições ficam abertas até que a vaga seja preenchida.
CONFIRA TODAS AS VAGAS ABERTAS
IEL
- Administração
- Administração, tecnólogo em marketing ou tecnólogo em gestão comercial (2 vagas)
- Administração, tecnólogo em marketing ou tecnólogo em gestão comercial (4 vagas)
- Desenho industrial
- Publicidade e propaganda
- Técnico em segurança do trabalho (2 vagas)
- Técnico em mecânica
- Empresa do ramo de eletromecânica (2 vagas)
- Técnico em eletrotécnica
- Administração
- Administração
- Jornalismo
- Pedagogia (4 vagas)
- Ensino médio
- Ensino médio
CIEE-ES
- Administração (6 vagas)
- Ciências contábeis (5 vagas)
- Tecnologia em logística
- Ciência da computação
- Sistemas de informação
- Engenharia da Computação
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Engenharia de Produção
- Engenharia Mecânica
- Pedagogia
- Educação Física
- Farmácia (3 vagas)
- Design
- Gastronomia (3 vagas)
- Marketing (2 vagas)
- Publicidade e Propaganda (3 vagas)
- Ensino Médio Regular (EJA) (4 vagas)
- Técnico em Administração (15 vagas)
- Técnico em Logística (3 vagas)
- Técnico em Segurança do Trabalho (2 vagas)
- Técnico em Rede de Computadores
- Técnico em Informática
PSICOESPAÇO
- Psicologia
- Tecnologia da Informação
- Administração
- Marketing
RHOPEN
- Design
CIPE
- Engenharia Civil ou Técnico em Edificações
- Ensino Médio
- Ensino médio - Regular ou EJA
- Técnico em administração/Turismo
CENTER RH
- Ciências Contábeis Ou Administração
- Ensino Médio (3 vagas)
- Pedagogia
- Pedagogia
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene