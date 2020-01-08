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Novas chances

ES deve ter mais de 2 mil vagas de estágio abertas no 1º trimestre

Grande parte das oportunidades surgem no início no ano, época de substituições e novas contratações, já que muitos estudantes concluem o curso ou período de contrato

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 10:18
Novas oportunidades surgem no início do ano Crédito: Divulgação

*Viviane Maciel

Os primeiros três meses deste ano podem reservar muitas oportunidades para estudantes que estão buscando uma vaga de estágio. Uma estimativa do Centro de Integração Empresa - Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) mostra que mais de 2 mil vagas, entre novas oportunidades e substituições, devem ser abertas neste primeiro trimestre: uma média de 700 por mês.
O superintendente executivo da integração do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, explica o porquê desta crescente oferta de oportunidades. Nessa época do ano, muitos estudantes concluem o ensino médio/técnico, a graduação, ou o período de dois anos de contrato se encerra. Com isso, as vagas ficam disponíveis e é necessário a substituição para preenchê-las, afirma.

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Só no CIEE-ES, há 58 oportunidades de estágio estão abertas, sendo 32 para início imediato em áreas de nível superior e 26 para nível médio/técnico. Os interessados podem se candidatar no site da instituição ou visitando alguma das unidades.
Para se inscrever é necessário possuir CPF próprio e estar matriculado e cursando alguma das modalidades. Os selecionados irão receber bolsa auxílio que varia de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e eventuais outros benefícios concedidos pela empresa contratante.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) Também está com vagas de estágio em aberto para cidades de Cariacica, SerraVila Velha e Vitória. São 30 oportunidades para cursos de nível superior e para estudantes de nível técnico.

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Os interessados devem realizar cadastro no site e seguir as orientações. As inscrições são suspensas automaticamente pelo sistema quando atingem o limite de estudantes encaminhados. Os candidatos devem ter atenção, pois algumas das chances se encerram nesta terça-feira (7) e nesta quarta-feira (8).
As empresas recrutadoras do Estado, como Psicoespaço, Center RH, Rhopen e Cipe, também oferecem oportunidades de estágio. As chances são para estudantes de nível médio e superior em diversas áreas. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site das empresas e fazer o cadastro online.
É necessário que o estudante esteja matriculado na área da vaga de escolhida e fique atento aos requisitos de cada cargo. As inscrições ficam abertas até que a vaga seja preenchida.

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