Estado vai fazer concurso para contratar servidores para a ES Gás Crédito: Agência Petrobras

Your browser does not support the audio element. ES Gás vai fazer concurso para preencher 50 vagas

A ES Gás, nova companhia de distribuição de gás do Espírito Santo , prevê a realização de um concurso para preencher cerca de 50 vagas. De acordo com o diretor-presidente da estatal, Heber Resende, o edital deve ser lançado já no primeiro semestre de 2020.

Segundo ele, o governo está terminando o plano de cargos e salários da nova estatal. Assim que ele for concluído - com todas as informações sobre salários iniciais, promoções, cargos e progressão de carreira -, o concurso deve ser aberto ao público.

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Vamos fazer uma licitação para determinar a empresa que vai conduzir o concurso. Ela deverá nos ajudar desde o edital até a promulgação dos resultados. Eu diria que no primeiro semestre de 2020 a gente vai estar com o concurso na rua. Esse é o nosso planejamento, informou Resende.

Quando estiver operando em sua plena capacidade a estatal deverá com cerca de 100 funcionários. A ideia inicial é que neste primeiro concurso seja contratada a metade do quadro total da empresa.

Não é uma prática comum você contratar todo mundo de uma vez só e sair treinando ao mesmo tempo. Então vamos fazer uma transição. Contratar uma parte, treinar, começar a operar e depois - no ano seguinte, ou no próximo - façamos a complementação das vagas, explicou o diretor-presidente da ES Gás.

TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS DA BR DISTRIBUIDORA

Como as pessoas que serão contratadas para trabalhar na ES Gás podem não ter experiência no setor, será feito um treinamento com os funcionários da BR Distribuidora - responsável hoje pela distribuição de gás no Espírito Santo.

Pretendemos fazer um treinamento prático. A BR vai continuar operando e nós vamos colar nossos funcionários juntos a eles para absorver a rotina de operação, informou Resende lembrando que está sendo negociado um período de um ano de operação assistida, como ele definiu o treinamento.