Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desinvestimentos

BR Distribuidora confirma interesse de vender fatia da ES Gás

Ex-subsidiária da Petrobras é dona de 49% das ações da companhia de distribuição que tem o governo do Estado como sócio controlador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 12:48

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 12:48

Rafael Salvador Grisolia, presidente da BR Distribuidora Crédito: ANDRÉ MOTTA / BANCO DE IMAGENS PETROBRAS
O presidente da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, confirmou o interesse da empresa de vender a fatia na ES Gás, companhia de distribuição do Espírito Santo em sociedade com o governo do Estado. A ex-subsidiária da Petrobras é dona de 49% das ações. A informação foi passada por ele em entrevista ao O Globo.
Em setembro, A Gazeta adiantou a possibilidade de a BR, após a privatização, não querer continuar com o negócio. Com o desinvestimento existirão duas possibilidades para a recém-criada distribuidora capixaba: a primeira é se tornar 100% estatal, tendo o governo estadual como único dono do empreendimento. A outra opção será atrair um investidor privado para a empresa.
Caso a BR Distribuidora decida mesmo vender sua parte na ES Gás, o procedimento será o seguinte: primeiro a empresa faz uma cotação de mercado para ver quanto os potenciais investidores estariam dispostos a pagar pelas ações - sejam elas totais, os 49%, ou uma fatia deste total.
Como o Estado tem prioridade na aquisição,  se houver interesse, a compra pode ser feita. Caso o Executivo julgue que o valor não é viável, a BR Distribuidora pode voltar ao mercado para fazer a venda a terceiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados