BR Distribuidora confirma interesse de vender fatia da ES Gás

Rafael Salvador Grisolia, presidente da BR Distribuidora Crédito: ANDRÉ MOTTA / BANCO DE IMAGENS PETROBRAS

O presidente da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, confirmou o interesse da empresa de vender a fatia na ES Gás, companhia de distribuição do Espírito Santo em sociedade com o governo do Estado. A ex-subsidiária da Petrobras é dona de 49% das ações. A informação foi passada por ele em entrevista ao O Globo

Em setembro, A Gazeta adiantou a possibilidade de a BR, após a privatização, não querer continuar com o negócio. Com o desinvestimento existirão duas possibilidades para a recém-criada distribuidora capixaba: a primeira é se tornar 100% estatal, tendo o governo estadual como único dono do empreendimento. A outra opção será atrair um investidor privado para a empresa.

Caso a BR Distribuidora decida mesmo vender sua parte na ES Gás, o procedimento será o seguinte: primeiro a empresa faz uma cotação de mercado para ver quanto os potenciais investidores estariam dispostos a pagar pelas ações - sejam elas totais, os 49%, ou uma fatia deste total.