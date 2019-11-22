BR Distribuidora confirma interesse de vender fatia da ES Gás

O presidente da BR Distribuidora, Rafael Grisolia, confirmou o interesse da empresa de vender a fatia na ES Gás, companhia de distribuição do Espírito Santo em sociedade com o governo do Estado. A ex-subsidiária da Petrobras é dona de 49% das ações. A informação foi passada por ele em entrevista ao O Globo.
Em setembro, A Gazeta adiantou a possibilidade de a BR, após a privatização, não querer continuar com o negócio. Com o desinvestimento existirão duas possibilidades para a recém-criada distribuidora capixaba: a primeira é se tornar 100% estatal, tendo o governo estadual como único dono do empreendimento. A outra opção será atrair um investidor privado para a empresa.
Caso a BR Distribuidora decida mesmo vender sua parte na ES Gás, o procedimento será o seguinte: primeiro a empresa faz uma cotação de mercado para ver quanto os potenciais investidores estariam dispostos a pagar pelas ações - sejam elas totais, os 49%, ou uma fatia deste total.
Como o Estado tem prioridade na aquisição, se houver interesse, a compra pode ser feita. Caso o Executivo julgue que o valor não é viável, a BR Distribuidora pode voltar ao mercado para fazer a venda a terceiros.