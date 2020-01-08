Sistema do INSS trava pedidos de aposentadoria e demora chega a 10 meses

Sede do INSS em Vitória: em todo o Estado foram mais de 40 mil pedidos de aposentadoria entre janeiro e novembro do ano passado Crédito: Fábio Vicentini

O reflexo dessa demora na atualização é o aumento da fila para as pessoas que aguardam a resposta sobre o direito ao benefício. O atraso provocado pela mudança no sistema, somado a outros problemas (como falta de mão de obra) que ocorreram ao longo de 2019, faz com que a resposta para o benefício possa chegar a demorar 10 meses no Espírito Santo

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É um absurdo essa demora. A reforma já foi implantada, mas o sistema ainda não foi atualizado. Tenho clientes que saíram do mercado pensando que a resposta sobre a aposentadoria viria rápido e já estão esperando há oito, dez meses, reclama o advogado especialista em Direito Previdenciário Rafael Vasconcelos.

Imagina o prejuízo desse trabalhador se, depois de tanto tempo, o pedido de aposentadoria for indeferido e ele tiver que retornar ao mercado de trabalho. Nem mesmo o simulador do INSS está funcionando, acrescenta.

Segundo o INSS, todos os sistemas de concessão de benefícios da Previdência Social precisam ser ajustados às novas regras, o que já vem sendo feito. Nesse sentido, uma força-tarefa formada pelo INSS, pela Secretaria de Previdência e pela Dataprev tem se dedicado a converter cada hipótese de aplicação concreta da nova legislação em regras de sistema, de forma detalhada, acrescenta a nota enviada pelo órgão.

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Porém, o INSS não diz qual o prazo para que as atualizações do sistema sejam concluídas. A assessoria de imprensa do Instituto também não informa qual o tempo médio de espera entre o pedido do benefício e a resposta do requerimento.

O órgão informou que as adaptações dos sistemas não geram nenhum impacto na rotina de análise dos requerimentos feitos por quem já possuía direito adquirido antes da publicação da emenda. Mas não é isso que tem sido observado.

Geraldo Benício, que também é especialista em Direito Previdenciário, disse que tem precisado acionar a Justiça Federal para ter respostas sobre o pedido de clientes. O que temos feito é esperar por 90 dias. Como a resposta não tem vindo nesse prazo, nós acionamos a Justiça Federal e aí o INSS precisa responder num período de 15 a 30 dias. Só depois disso o processo corre normalmente, explicou.

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A alegação deles (do INSS) é que a demanda aumentou e a mão de obra diminuiu, completou Benício.

CRESCIMENTO DE PEDIDOS QUANDO REFORMA FOI APROVADA

Julho foi o mês com o maior número de pedidos de aposentadoria no INSS no Espírito Santo, 5.100 solicitações. A média nos outros meses, de janeiro a novembro, foi de 3.585 pedidos por mês. Vale destacar que em julho a reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados.

A Emenda Constitucional nº 103, publicada no dia 13 de novembro, representou a maior e mais profunda reforma no sistema previdenciário do país, com significativos ajustes paramétricos, mudanças nas regras de acesso, idade, alíquotas, regras de transição, regras de cálculo, limitação à acumulação de benefícios e tantas outras, pondera o INSS.

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