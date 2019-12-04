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Fraude

INSS cancelou 261 mil benefícios irregulares em 2019

Economia estimada com o fim do pagamento é de R$ 4,3 bilhões ao ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 20:32

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 20:32

Agência do INSS Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Apuração de benefícios pagos pelo Instituo Nacional de Seguridade Social (INSS) verificou indícios de fraude e irregularidades em 261 mil aposentadorias e pensões. A economia estimada com o fim do pagamento desses benefícios é de R$ 336 milhões por mês ou R$ 4,3 bilhões por ano.
Segundo nota do INSS, os motivos de pagamento irregular mais comuns decorrem de recebimento indevido de benefício assistencial (BPC) por servidores públicos estaduais e municipais, bem como benefícios pagos a pessoas falecidas e pagamento de benefícios assistenciais pagos a pessoas cuja renda familiar supera o limite legal.

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Do total de benefícios, 59% eram recebidos irregularmente por representantes legais de beneficiário falecido, pagamento pós-óbito sacado irregularmente. Também há casos de realização fraudulenta de prova de vida feita junto a instituições financeiras e sonegação de informações.
O INSS também apontou que ocorreram casos de pagamentos irregulares por falha e atraso na comunicação dos óbitos pelos cartórios ao instituto. As fraudes e irregularidades foram apuradas por uma equipe de mais de 100 servidores do INSS.

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