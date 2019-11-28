Aposentadoria do INSS fica menor com aumento da expectativa de vida

Atendimento em agência do INSS Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O aumento da expectativa de vida divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai reduzir em média 0,64% a aposentadoria de alguns segurados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que ainda vão requerer o benefício.

Segundo cálculos do atuário Newton Conde, quem pode se aposentar com 30 anos de contribuição, se for mulher, e com 35 anos, se for homem, precisa trabalhar um mês e meio a mais para não ter nenhuma perda financeira..

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O pagamento por tempo de contribuição continua existindo mesmo após a reforma da Previdência e com ele o fator previdenciário. Mas essa regra só vale para determinados trabalhadores.

O índice redutor continua a ser aplicado, por exemplo, no cálculo dos vencimentos das pessoas que vão se aposentar com pedágio de 50%. Essa regra de transição diz que quem estava há dois anos da inatividade na hora da promulgação da nova Previdência precisa trabalhar um ano a mais para ter direito à aposentadoria.

A fórmula também é usada ainda para calcular o benefício de quem estava apto a se aposentar antes da reforma, mas não fez o pedido. Essas pessoas não precisam cumprir regras de transição nem esperar uma idade mínima para se aposentar, porém são impactadas pelo fator..

De acordo com Conde, a tábua de mortalidade de 2018 mostra que pessoas que têm entre 40 e 80 anos, idades de quem geralmente pede aposentadoria, estão vivendo 49 dias a mais em comparação com o estudo de 2017.