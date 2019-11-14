Mudanças na aposentadoria ainda não estão no sistema do INSS

"Vale destacar que o segurado que tenha o direito adquirido, ou seja, já cumpria os requisitos para acesso aos benefícios na data de promulgação da Emenda Constitucional, terá seu benefício garantido pelas regras anteriores. No entanto, de forma automática, os sistemas do INSS reconhecerão qual o melhor benefício devido ao segurado."

Questionado sobre o treinamento dos funcionários sobre as mudanças. O Instituto disse apenas que promove constantemente "capacitação para os servidores das agências, para que seja dado atendimento adequado aos segurados. Em relação ao telefone 135 (para informações sobre a Previdência), os atendentes também recebem treinamentos constantes em relação à legislação previdenciária, através de rígido protocolo", disse.