Mudanças na aposentadoria ainda não estão no sistema do INSS

As novas regras da reforma da Previdência começaram a valer na última quarta-feira (13). Porém, os sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) ainda não foram atualizados. Sem os sistemas do órgão atualizados, o segurado que for em busca de informações não conseguirá saber qual a opção mais vantajosa para sua aposentadoria.
As alterações que vieram com a reforma da Previdência para a concessão de aposentadoria e de pensões ainda não chegaram ao órgão responsável pela concessão do benefícios. O site da Previdência e o aplicativo Meu INSS também não foram atualizados.
Apesar dos pedidos de benefício continuarem a ser protocolados, quanto mais tempo levar para que o sistema seja atualizado, maior será o tempo de espera para a análise do pedido. Isso porque os servidores do INSS só poderão prosseguir com o processo de concessão dos pedidos de aposentadoria quando as novas regras entrarem no sistema.
Em nota à reportagem de A Gazeta, o INSS afirmou que os sistemas de concessão do Instituto já estão sendo preparados para que as novas regras sejam implementadas. Mas, ele não informou o prazo para que ela seja realizada.
"Vale destacar que o segurado que tenha o direito adquirido, ou seja, já cumpria os requisitos para acesso aos benefícios na data de promulgação da Emenda Constitucional, terá seu benefício garantido pelas regras anteriores. No entanto, de forma automática, os sistemas do INSS reconhecerão qual o melhor benefício devido ao segurado."
Além de ajustar os sistemas do INSS, o governo precisa atualizar o regulamento da Previdência Social (decreto 3.048/1999) para adequá-lo à Emenda 103 (reforma da Previdência), o que, segundo um técnico da equipe econômica, deve ser concluído nas próximas semanas.
Questionado sobre o treinamento dos funcionários sobre as mudanças. O Instituto disse apenas que promove constantemente "capacitação para os servidores das agências, para que seja dado atendimento adequado aos segurados. Em relação ao telefone 135 (para informações sobre a Previdência), os atendentes também recebem treinamentos constantes em relação à legislação previdenciária, através de rígido protocolo", disse.