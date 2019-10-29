Com nova Previdência, aposentadoria pelo teto do INSS ficará difícil

Com reforma, se aposentar com o teto máximo vai ficar mais difícil Crédito: Divulgação/Governo federal

Se antes já era difícil, agora, com a reforma da Previdência , conseguir aposentaria integral ou pelo teto do INSS ficará mais difícil. Hoje, o valor máximo pago pelo Regime Geral é de R$ 5.839,45, mas com a promulgação da reforma, que deve acontecer em novembro, serão poucas as pessoas que terão uma aposentadoria nesse valor.

Com as mudanças na Previdência, o benefício passa a ser calculado de outra forma. Se antes a aposentadoria considerava 80% das maiores contribuições - sem contabilizar os períodos de menor salário do trabalhador, como no início da vida profissional -, agora a conta passa a ser feita com 100% das contribuições ao longo da vida trabalhista.

"Só vai ter aposentadoria quem tiver 40 anos de contribuição no caso dos homens e 35 anos no caso das mulheres. Mas a aposentadoria pelo teto terá outro critério para dificultar: as contribuições menores (como as feitas no início da vida profissional) vão reduzir o benefício do trabalhador", afirma o advogado previdenciário, Rafael Vasconcelos.

"Quem contribuiu com o teto em boa parte da vida trabalhista vai receber um valor bem próximo, mas não vai chegar ao valor máximo. Para receber o valor máximo pago pelo INSS, será preciso por toda a vida contribuir com o teto."

No entanto, o advogado previdenciário reforça que o trabalhador que já contribuiu com o teto deve se esforçar para seguir com a contribuição máxima até a aposentadoria.

"Se falta três anos para a pessoa se aposentar e ela contribuiu com o teto nos últimos 10 anos, vão somar as contribuições de 1994 até 2019 e vão tirar a média das 80% maiores contribuições. Pela regra atual, vai faltar quatro anos para a aposentadoria e a pessoa deve continuar a contribuir com o teto máximo. No fim, a conta vai dar um pouco menor que o teto, mas não muito", exemplifica.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Com as mudanças, a dica de ouro para o trabalhador, especialmente aqueles que ainda vão ingressar no mercado de trabalho é: invista em uma previdência privada.