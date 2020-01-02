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Previdência

INSS: veja calendário de pagamentos para 2020

Depósitos de aposentadorias e pensões seguirão o mesmo cronograma de 2019. Confira as datas

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 10:40
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
AGÊNCIA BRASIL - Cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem checar a data de depósito dos benefícios de 2020. Segundo o INSS, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores. As datas foram divulgadas na segunda-feira (16).

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Segundo o instituto, para quem recebe um salário mínimo, os depósitos de janeiro serão feitos entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. Para saber a data exata, o beneficiário deve verificar o número final do seu cartão de benefício, sem último dígito verificador, que aparece depois do traço. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 3 de fevereiro. A tabela completa pode ser conferida no site do INSS.
Calendário de pagamentos de aposentadorias e pensões do INSS em 2020 Crédito: INSS

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