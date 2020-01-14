Veja as vagas de empregos abertas esta semana no ES

O Hospital Evangélico de Vila Velha anuncia vagas para profissionais de diferentes formações. A unidade de saúde está contratando coordenador de captação de recursos, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, entre outros cargos. As inscrições estão abertas no site do hospital, onde também podem ser consultados os pré-requisitos para as vagas.

A empresa de recrutamento e seleção de profissionais, Psicoespaço, está com diversas oportunidades abertas em seu sistema. Há vagas de emprego para profissionais de todos os níveis, além de oportunidade de estágio para estudantes de nível superior, técnico, e nível médio. Os interessados podem se candidatar a uma vaga pelo site da recrutadora.