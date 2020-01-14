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Todos os níveis

Veja as vagas de empregos abertas esta semana no ES

As oportunidades estão abertas nos municípios da Grande Vitória, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, e Linhares; há chances de emprego e estágio para profissionais de todos os níveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 10:53

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 10:53

Oportunidades abertas para quem quer trabalhar de carteira assinada. Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
A semana começa com muitas oportunidades para quem está a procura de uma chance no mercado de trabalho. As vagas abertas estão disponíveis de Norte a Sul do Espírito Santo, com chances para empregos fixos e estágios para profissionais de diversos níveis.
O Hospital Evangélico de Vila Velha anuncia vagas para profissionais de diferentes formações. A unidade de saúde está contratando coordenador de captação de recursos, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, entre outros cargos. As inscrições estão abertas no site do hospital, onde também podem ser consultados os pré-requisitos para as vagas.
A empresa de recrutamento e seleção de profissionais, Psicoespaço, está com diversas oportunidades abertas em seu sistema. Há vagas de emprego para profissionais de todos os níveis, além de oportunidade de estágio para estudantes de nível superior, técnico, e nível médio. Os interessados podem se candidatar a uma vaga pelo site da recrutadora.
A Marilac, empresa de desenvolvimento organizacional, abre diversas oportunidades para os moradores da Grande Vitória, SerraColatina, e Aracruz. As chances são para mecânico industrial, encarregado fiscal, atendente de loja, auxiliar fiscal, auxiliar de produção diurno, auxiliar de produção noturno, operador de produção, auxiliar de produção, gerente de pós vendas, supervisor de vendas. Para se candidatar a uma vaga, os profissionais devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], com o nome do cargo no assunto.
Outra empresa que oferece vagas é a Linhavix Distribuidora. A organização abre chances para 6 cargos na unidades dos municípios de Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades são para as funções de gerente de vendas, vendedor interno, e vendedor externo. Os interessados podem enviar currículo com o cargo desejado no assunto para o e-mail [email protected].
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